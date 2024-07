Apple Inc. hat Investoren, die in den letzten fünf Jahren ihre Aktien gehalten haben, beeindruckende Erträge beschert. Diese langfristigen Anleger sahen einen Gewinn von 338%, während allein in den letzten drei Monaten ein Zuwachs von 30% zu verzeichnen war. Diese beeindruckende Performance zeigt die Stärke der Fundamentaldaten des Unternehmens über einen längeren Zeitraum. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung des Gewinns je Aktie (EPS), welcher im selben Zeitraum jährlich um 17% wachsen konnte, obwohl diese Wachstumsrate hinter dem Anstieg des Aktienkurses zurückblieb. Diese Diskrepanz weist darauf hin, dass die Marktteilnehmer das Unternehmen heute höher bewerten, was auf die solide Wachstumsgeschichte zurückzuführen ist. Weiterhin stärkt der Gesamtaktionärsrendite (TSR), der in den vergangenen fünf Jahren bei 354% lag und damit die Kursrendite übertraf, die Position von Apple bei den Aktionären.

Beobachterrolle bei OpenAI

In einer neuen Strategie baut Apple seine Beziehungen zu OpenAI aus, indem es eine Beobachterrolle im Vorstand des KI-Unternehmens sichert. Dies ist Teil einer tieferen Integration von OpenAIs ChatGPT-Technologie in Apples Geräte, durch die das Unternehmen wichtige Einblicke in die Führung und Entscheidungen des KI-Pioniers gewinnen möchte. Apple, das konstant versucht, in China gegenüber Rivalen wie Huawei zu bestehen und gleichzeitig globale Regulierungsdebatten meistert, nimmt damit eine bedeutende Position in der sich wandelnden Landschaft der Künstlichen Intelligenz ein. Diese Entwicklungen könnten langfristig die Wahrnehmung Apples auf dem Markt weiter beeinflussen und eine Grundlage für zukünftiges Wachstum darstellen.

