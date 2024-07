Nach ihrer Talfahrt in den vergangenen Wochen sendet die Lufthansa-Aktie (WKN: 823212) am Mittwoch ein kleines Lebenszeichen. Sie klettert um mehr als +2% auf 5,89 €. Was treibt den Kurs an? Und ist jetzt sogar eine Trendwende in Sicht? Die langersehnte gute Nachricht Da ist sie endlich, die langersehnte gute Nachricht: Die Lufthansa darf bei der staatlichen italienischen Fluggesellschaft ITA einsteigen. Die Europäische Kommission hat dem Deal zugestimmt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...