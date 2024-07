Original-Research: YOC AG - von Montega AG



Vorläufige Halbjahreszahlen und Bestätigung der Jahresprognosen untermauern die Wachstumsstory



Die YOC AG hat am 01.07. vorläufige Eckzahlen für das erste Halbjahr 2024 vorgelegt. Die deutlich verbesserten Umsatz- und Ergebnisgrößen lagen im Rahmen unserer Erwartungen und bestätigen sowohl die Attraktivität des Geschäftsmodells als auch unseren Investmentcase.



[Tabelle]



Der Umsatz legte im ersten Halbjahr von 12,6 Mio. EUR auf eine Spanne von 15,3 bis 15,6 Mio. EUR zu, was einer Wachstumsrate zwischen 21,4% und 23,8% gegenüber dem Vorjahreswert entspricht. Dabei gilt jedoch zu berücksichtigen, dass die Wachstumsrate für Q1 durch den Umsatzbeitrag der erst zum 21. März 2023 übernommenen Noste Media Oy positiv beeinflusst wurde. Im daher aussagekräftigeren Vergleich des jeweils zweiten Quartals liegt die Zuwachsrate bei immer noch starken ca. 14%. Das EBITDA wird sich mit einem Anstieg von 0,6 Mio. EUR auf die Bandbreite von 1,6 Mio. bis 1,8 Mio. EUR nahezu verdreifachen. Nachdem im Vorjahreszeitraum aufgrund einer Sonderabschreibung auf eine Forderung in Höhe von 0,4 Mio. EUR noch ein Verlust (-0,2 Mio. EUR) ausgewiesen werden musste, dürfte nunmehr ein Überschuss von 0,5 Mio. bis 0,8 Mio. EUR erzielt worden sein. Alle Märkte, in denen der YOC-Konzern tätig ist, sollen maßgeblich zu diesem Wachstum beigetragen haben.



Ausblick bestätigt: Aufgrund des guten Starts in das Geschäftsjahr sowie der unverändert positiven Aussichten für den Bereich der Bewegtbildwerbung hat das Unternehmen die Ziele für das Geschäftsjahr 2024 erneut bestätigt. Neben Erlösen zwischen 36,0 Mio. und 37,0 Mio. EUR werden ein EBITDA von 5,0 Mio. bis 6,0 Mio. EUR und ein Jahresüberschuss von 3,4 Mio. bis 4,5 Mio. EUR erwartet. Dazu beitragen werden u.a. neue Handelsfunktionalitäten der Technologieplattform VIS.X sowie die Erweiterung von Produktlösungen auf Basis künstlicher Intelligenz (KI). Auch wenn das Q4 mit einem Umsatz- und Ergebnisanteil von über 30% bzw. mehr als 50% für das Gesamtjahr entscheidend ist, sehen wir das Unternehmen gut positioniert, das erwartet niedrig zweistellige Marktwachstum erneut zu übertreffen.

Fazit: Mit den (vorläufigen) Halbjahresergebnissen haben wir unsere Schätzungen, die ursprünglich am unteren Band der Unternehmensprognose für 2024 lagen, leicht erhöht und sehen das Unternehmen in der Spur, die avisierten Jahresprognosen zu erfüllen. Im Zuge eines Analystenwechsels haben wir zudem die Erwartungen an die langfristig erreichbare EBIT-Marge von 11,5% auf 12,0% angehoben. Wir bekräftigen unser Kaufen Votum bei einem neuen Kursziel von 24,00 EUR.







