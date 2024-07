Nachhaltige Fonds sind im Durchschnitt nicht teurer als ihre konventionellen Konkurrenten - so die Studie von Morningstar Sustainalytics. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie, in der Morningstar Sustainalytics die repräsentativen Kosten von ESG-Fonds aus Europa mit denen traditioneller Investmentfonds vergleicht. Untersucht wurde die Entwicklung der Kosten in den letzten zehn Jahren in sechs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...