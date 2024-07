Angst und Euphorie gehen auf dem Krypto-Markt dieser Tage Hand in Hand. Wie es um aktuelle Entwicklungen bestellt ist, und weshalb insbesondere die Mining-Branche vor immensen Herausforderungen steht, das geht aus einer neuen Infografik von Coincierge.de hervor. In den vergangenen Wochen und Monaten kam es zu einem massiven Rückgang bei den Einnahmen der BTC-Miner. Gegenüber der Spitze am 20. April ...

Den vollständigen Artikel lesen ...