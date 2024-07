Das kumulierte Bitcoin-ETF-Volumen beläuft sich mittlerweile auf über 310 Milliarden Dollar. Kein Wunder, denn laut dem Investmentunternehmen River sind bereits 52 Prozent der größten US-Hedgefonds in die Anfang des Jahres freigegebenen Produkte investiert. Dennoch ist ein Ende der Zuflüsse längst nicht in Sicht."Von den größten 25 Hedgefonds in den USA haben jetzt über die Hälfte ein Engagement in Bitcoin, wobei unglaubliche zwei Milliarden Dollar allein von Millennium Management investiert wurden", ...

