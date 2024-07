Der italienische Staat dürfte dem Düsseldorfer Rüstungskonzern den bislang größten Auftrag in der Geschichte des Unternehmens bescheren: Das Land will sein Militär modernisieren und dafür mehr als 200 Kampfpanzer Panther und 350 Schützenpanzer Lynx bestellen. Dazu kommen noch etliche Begleitfahrzeuge. Das Gesamtvolumen der Order: rund 20 Milliarden Euro über 15 Jahre. Der Auftrag muss noch offiziell vergeben werden und das Parlament in Rom zustimmen. Es ist die dritte Milliardenorder binnen weniger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...