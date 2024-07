Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Mittwoch ist ein neuer Krypto Exchange Traded Note (ETN) von Deutsche Digital Assets über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem DDA Bitcoin Macro ETP (ISIN DE000A3G9SE0/ WKN A3G9SE) könnten Anleger*innen in die Wertentwicklung eines Portfolios investieren, welches sich aus Bitcoin und USD Coin zusammensetze. Die Zusammensetzung werde durch ein quantitatives Modell bestimmt. Dieses nutze die wichtigsten makroökonomischen Faktoren, um das Engagement in Bitcoin zu bestimmen und das Risiko langfristig zu steuern. Das Produkt sei über die einzelnen Kryptowerte physisch abgesichert. ...

