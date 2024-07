NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Henkel vor Zahlen zum zweiten Quartal von 79 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti ließ in einer am Mittwoch vorliegenden Studie aktuelle Marktdaten und Erkenntnisse aus Management-Gesprächen in ihre Schätzungen für den Konsumgüterkonzern einfließen. Nach der Anfang Mai erhöhten Prognose erwartet sie, dass der Fokus auf dem Volumenwachstum im Konsumbereich und potenziellen Steigerungen der operativen Marge im zweiten Halbjahr liegen wird./tih/la



ISIN: DE0006048432