Die US-Investmentbank Piper Sandler hat ihre positive Einschätzung für die Aktien von Dow Inc. (NYSE: DOW) erneut bekräftigt und ein Kursziel von 68,00 US-Dollar festgesetzt. Diese Bewertung folgt auf eine Reihe von Treffen mit der Unternehmensführung von Dow, bei denen über verschiedene Geschäftsbereiche und strategische Initiativen diskutiert wurde. Besondere Aufmerksamkeit erregte hierbei das Path2Zero-Programm, ein Teil der nachhaltigkeitsorientierten Investitionspläne des Unternehmens für betriebliche Effizienz. Zudem berichten Marktbeobachter von Plummetters Kaufentscheidungen in Bezug auf das eigene Unternehmen und einer damit einhergehenden Dividendenrendite von 5,32 %, was auf ein starkes Vertrauen in die Aussichten von Dow schließen lässt.

Erweiterte Zusammenarbeit mit Bildungsnetzwerk

Neben finanziellen Neuigkeiten hat Dow seine Kooperation mit einem [...]

Hier weiterlesen