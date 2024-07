NEW YORK, Juli 2024 - Nachdem die Aktie von Elanco Animal Health Incorporated drastisch gefallen ist, initiieren namhafte Anwaltskanzleien Ermittlungen bezüglich möglicher Verstöße gegen Bundeswertpapiergesetze. Erhebliche Kursverluste sind aufgekommen, nachdem bekannt wurde, dass zwei wichtige Medikamentenentwicklungen zur Behandlung von Tieren, Zenrelia und Credelio Quattro, von der U.S. Food and Drug Administration (FDA) voraussichtlich nicht wie erwartet genehmigt werden.

Aktiensturz nach FDA-Meldung

Elanco, ein Entwickler von Tiergesundheitsprodukten, hatte zuvor angegeben, dass alle notwendigen Daten für die Überprüfung durch die FDA vorliegen und die Genehmigungen bis Ende Juni 2024 erwartet wurden. Jedoch zeigte sich ein anderes Bild, als die Firma kürzlich mitteilte, dass keine der Zulassungen fristgemäß erfolgen wird und darüber hinaus das [...]

