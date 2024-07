© Foto: Fernando Gutierrez-Juarez - dpa-Zentralbild



Bitcoin ist am Mittwoch unter die Marke von 60.000 US-Dollar zurückgefallen. Zwei Experten zeigen sich dadurch aber nicht beeindruckt und sagen sechsstellige Preise für die beliebteste Kryptowährung noch 2024 voraus.Der Bitcoin-Kurs ist erneut unter Druck geraten und fiel am Mittwoch erneut unter die Marke von 60.000 US-Dollar, die er bereits vor wenigen Tagen kurz unterschritten hatte. Mehrere Faktoren tragen zu dieser Entwicklung bei, darunter massive Verkäufe durch große Investoren, die Liquidation von Bitcoin durch die deutsche Regierung und der Verkauf von Bitcoin durch Miner. Die jüngsten Daten zeigen, dass US-gelistete Bitcoin-Spot-ETFs am Dienstag deutliche Nettoabflüsse …