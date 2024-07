An den US-Börsen hat sich am Mittwoch die Rally zunächst fortgesetzt. Neben dem Nasdaq 100 sprang dabei auch die Apple-Aktie auf ein neues Rekordhoch. Weniger stark fielen die Gewinne zum Handelsbeginn hingegen beim Dow Jones sowie dem marktbreiten S&P 500 aus. Wichtig: Wegen des anstehenden Nationalfeiertags endet der Handel an den US-Märkten am Mittwoch bereits um 19.00 Uhr MESZ.Konkret schnellte der Nasdaq 100 bis auf 20.049 Zähler nach oben und toppte damit den bisherigen Bestwert von 20.017 ...

