TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung im US-Dienstleistungssektor hat sich im Juni unerwartet deutlich eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) fiel zum Vormonat um 5,0 Punkte auf 48,8 Punkte, wie das Institut am Mittwoch in Tempe mitteilte. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 52,7 Punkte erwartet.

Der Indikator signalisiert so einen schrumpfenden Sektor, da die Zahl unter die Wachstumsschwelle von 50 Punkten gesunken ist. Bei den Unterindikatoren trübten sich die Werte für die Geschäftsaktivität, die Auftragseingänge, die Beschäftigung und den Preisindikator ein./jsl/bgf/he