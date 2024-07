Der Aktionärsbrief

Erst in der vergangenen Woche hatte der Motorenhersteller durch die Ankündigung eines Eintritts ins Rüstungsgeschäft dem Kurs auf die Beine geholfen. Nun folgte die Meldung, dass man zukünftig mit dem indischen Landtechnikkonzern TAFE Motors and Tractors zusammenarbeiten wird. Mutterkonzern TAFE ist der drittgrößte Traktorhersteller der Welt. Zum Beginn der Kooperation soll TAFE M&T 30.000 Deutz-Motoren in Lizenz herstellen. Zudem denkt man darüber nach, die Zusammenarbeit zukünftig auf alternative Antriebsarten auszuweiten.Kann der Deutz-Kurs den Widerstand bei 6,35 € überzeugend überwinden, wäre das ein wichtiger charttechnischer Startschuss.