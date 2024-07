Die Aktie des Pharma- und Laborzulieferers Sartorius befindet sich in einem Abwärtstrend und führt die Liste der schwächsten DAX-Werte des Kalenderjahres an. Heute gehören die Göttinger jedoch zu den Gewinnern im DAX. Kommt es etwa zu einem Comeback? Analysten von JPMorgan und UBS sind bullish gestimmt.JPMorgan-Analyst Richard Vosser passte seine Schätzungen für Sartorius dem Marktkonsens an. Vosser korrigierte dabei das operative Ergebnis um drei Prozent nach unten, bei der Sartorius-Tochter Stedim ...

