Pilotprojekt für automatisierte Busspuren und Bushaltestellen, finanziert von der Stadt Barcelona und führenden Unternehmen im Bereich nachhaltige Mobilität

Hayden AI, ein führendes Unternehmen in den Bereichen künstliche Intelligenz und Geodatenanalyse, hat im Rahmen des Barcelona Innova Lab Mobility Wettbewerbs 100.000 Euro gewonnen, um die mobile Wahrnehmungstechnologie von Hayden AI in einem sechsmonatigen Pilotprojekt in Bussen des öffentlichen Nahverkehrs in Barcelona einzusetzen. Dieses wettbewerbsorientierte Preisverleihungsprogramm wird von der Stadtverwaltung Barcelona, dem Barcelona Institute of Technology for the Habitat, Fira de Barcelona und Tomorrow.Mobility ausgerichtet.

Diese Auszeichnung markiert den größten internationalen Einsatz von Hayden AI. Die branchenführende mobile Wahrnehmungsplattform von Hayden AI erkennt Park- und Fahrverstöße an Bushaltestellen und auf Busspuren, die den öffentlichen Nahverkehr verlangsamen und behindern, und wird von großen Verkehrsbehörden in Nordamerika eingesetzt, um die Effizienz, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Zugänglichkeit ihrer Busnetze zu verbessern.

"Der Gewinn dieses Wettbewerbs, um unsere mobile Wahrnehmungsplattform nach Barcelona zu bringen eine Stadt, die weltweit dafür bekannt ist, die urbane Mobilität und Nachhaltigkeit voranzutreiben ist für uns unglaublich aufregend", sagte Chris Carson, CEO und Gründer von Hayden AI. "Verkehrsbehörden arbeiten mit Hayden AI zusammen, weil unsere Technologie ihnen dabei hilft, einen sichereren, zuverlässigeren und leichter zugänglichen Busservice anzubieten und dadurch mehr Menschen dazu zu bewegen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Es ist uns eine Ehre, mit Barcelona zusammenzuarbeiten und unsere Technologie in dieser unglaublichen Stadt zu testen."

Hayden AI ist in den Vereinigten Staaten Marktführer im Bereich der mobilen, automatisierten Überwachung von Busspuren und Bushaltestellen mit Hunderten von an Bussen montierten, KI-gesteuerten Kamerasystemen, die landesweit in Linienbussen installiert sind. Diese Technologie reduziert nachweislich Fahrzeugkollisionen, verbessert die Pünktlichkeit der Busse und trägt dazu bei, dass die Bushaltestellen für Menschen mit Behinderungen zugänglich sind.

Zusätzlich zu Barcelona startet Hayden AI ein Pilotprojekt zur automatischen Überwachung von Bushaltestellen in Braga (Portugal), das durch den Transatlantic AI Award des Europäischen Instituts für Innovation und Technologie (EIT) finanziert wird.

Als Gewinner des Barcelona Innova Lab Mobility wird Hayden AI seine Technologie auf dem Tomorrow.Mobility World Congress in Barcelona vom 5. bis 7. November ausstellen.

Über Hayden AI: Wir bei Hayden AI revolutionieren die Art und Weise, wie Städte Probleme lösen und für die Zukunft planen. Unsere marktführende Plattform für Computer Vision und Geodatenerfassung bietet umfassende Smart-City-Intelligenz, die den Städten verwertbare Erkenntnisse und ein Situationsbewusstsein in Bezug auf Verkehrseffizienz, Straßensicherheit und öffentliche Dienstleistungen liefert. Mit unseren fortschrittlichen KI-Algorithmen und Datenanalysefunktionen nutzen Städte auf der ganzen Welt die Plattform von Hayden AI, um die Verwaltung ihrer Infrastrukturanlagen zu verändern. Erfahren Sie mehr unter www.hayden.ai

