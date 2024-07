© Foto: picture alliance/Klaus Ohlenschläger



Der Betreiber der chinesischen Video-Streamingplattform DouYu schwimmt in Geld. Deshalb hat sich das Unternehmen zu einer riesigen Sonderdividende entschlossen.Viele börsennotierte Unternehmen beteiligen ihre Aktionäre an den Gewinnen und schütten hierzu Dividenden aus. Die Höhe dieser Ausschüttungen kann dabei sehr stark variieren. Nvidia beispielsweise kommt aktuell auf eine Dividendenrendite von 0,03 Prozent. Sogenannte High-Yield-Titel, also Unternehmen mit überdurchschnittlich hoher Ausschüttungsrendite, zahlen bis zu 10 Prozent und mehr. Unter solchen Werten sind etwa auch die Aktien von Tabakkonzernen wie Altria und British American Tobacco zu finden. Hohe Rendite kann auch ein …