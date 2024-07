Virgin Galactic Holdings, Inc. hat nach einer herausfordernden Periode seinen Aktienkurs über dem Mindestpreis der New Yorker Börse (NYSE) wiederhergestellt und entspricht somit wieder einem ihrer wesentlichen Anforderungen für die Börsennotierung. Primär erreicht wurde dies durch eine strategische Entscheidung des Raumfahrtunternehmens: ein umgekehrter Aktiensplit im Verhältnis von 1:20, um den Aktienkurs der Börse anzugleichen. Die daraus resultierende Kursanpassung hatte nicht nur zur Folge, dass die Aktie weiterhin im prestigeträchtigen NYSE gelistet bleibt, sondern verleiht auch den Investoren und Partnern der Firma festen Boden in Bezug auf Marktstellung und finanzielle Beständigkeit.

Trotz Herausforderungen Prominenz erhalten

Dennoch bleiben Vitalität und finanzielle Tragfähigkeit des Unternehmens Diskussionspunkte. Während Virgin Galactic beachtliche Fortschritte wie etwa Partnerschaften für Astronautentrainingsmissionen vorweist und die Raumfahrtindustrie mit bahnbrechenden Testflügen von Mitbewerbern an Spannung gewinnt, bleiben Sorgen über die finanzielle Nachhaltigkeit. Kritische Investoren blicken auf die klare Cash-Burn-Rate und fragen sich, ob genügend Kapital vorhanden ist, um ohne weitere Finanzierungsrunden dauerhaft bestehen zu können. Dennoch verbleibt ein Hauch von Zuversicht, getragen von der Erwartung zukünftiger positiver Cashflows und der Exklusivität des Raumtourismussektors.

