Unternehmen setzen mit neuen App-Erlebnissen ein Zeichen für anhaltende Dynamik

HARMAN und CARIAD, das Softwareunternehmen des Volkswagen-Konzerns, haben heute neue Kooperationen in verschiedenen Schlüsselindustrien bekannt gegeben, um das Erlebnis im Fahrzeuginneren mit neu verfügbaren Apps zu bereichern. Damit erweitert sich das Angebot an Apps im App-Store des Konzerns, einem einheitlichen In-Car Application Store für Fahrzeuge der Volkswagen-Konzernmarken, je nach Modell und Markt auf mehr als 70. Der Application Store des Konzerns ist mit dem HARMAN Ignite Store integriert, einer Lösung für Infotainmentsysteme in Fahrzeugen, die es den OEMs ermöglicht, die Kontrolle über die Inhalte von Drittanbietern, das Benutzererlebnis und die Beziehung zum Endbenutzer zu behalten. Audi hat den Store bereits in ausgewählten Audi-Modellen und -Regionen ab dem Modelljahr 2024 implementiert und wird ihn auch in den brandneuen Audi Q6 e-tron integrieren, der ab August dieses Jahres zu den Kunden kommen wird; weitere Marken des Volkswagen-Konzerns werden folgen. Sowohl HARMAN als auch CARIAD werden den Application Store des Konzerns der Android-Entwicklergemeinde auf der DroidCon Berlin vom 3. bis 5. Juli vorstellen.

Zu den neuen Apps, die bald im Application Store des Konzerns verfügbar sein werden, gehören:

Booking.com The Booking.com app helps users find great hotel or apartment deals and book in just a few minutes. Users can also book flights, rental cars, and more through the app.

The Booking.com app helps users find great hotel or apartment deals and book in just a few minutes. Users can also book flights, rental cars, and more through the app. Eventseeker Eventseeker ist ein personalisierter Veranstaltungsservice für das Auto, der die Suchzeit minimiert und die Entdeckung maximiert. Die App bietet detaillierte Informationen über Konzerte, Sport, Theater, Comedy, Festivals und kulturelle Veranstaltungen in jeder Stadt. Egal, ob Sie neu in einer Stadt sind oder schon länger dort leben, Eventseeker nutzt Ihre Musikvorlieben, um Ihnen auf Ihre Interessen zugeschnittene Veranstaltungen zu empfehlen, egal, wo Sie sich gerade befinden.

Eventseeker ist ein personalisierter Veranstaltungsservice für das Auto, der die Suchzeit minimiert und die Entdeckung maximiert. Die App bietet detaillierte Informationen über Konzerte, Sport, Theater, Comedy, Festivals und kulturelle Veranstaltungen in jeder Stadt. Egal, ob Sie neu in einer Stadt sind oder schon länger dort leben, Eventseeker nutzt Ihre Musikvorlieben, um Ihnen auf Ihre Interessen zugeschnittene Veranstaltungen zu empfehlen, egal, wo Sie sich gerade befinden. Livil Der "In-Car Messenger" von livil bietet Fahrern Zugang zu allen ihren bevorzugten Kommunikations- und Arbeitskanälen in einer integrierten App. Durch die Verwendung von Sprache und die Unterstützung durch Gen AI werden die typischen Kommunikationsprozesse des Fahrers gestrafft und halbautomatisiert.

Der "In-Car Messenger" von livil bietet Fahrern Zugang zu allen ihren bevorzugten Kommunikations- und Arbeitskanälen in einer integrierten App. Durch die Verwendung von Sprache und die Unterstützung durch Gen AI werden die typischen Kommunikationsprozesse des Fahrers gestrafft und halbautomatisiert. Shelly Smart Control Die Shelly Smart Control App bietet Kunden ein nahtloses IoT-Erlebnis für eine verbesserte Automatisierungssteuerung und präzise Überwachung aller Shelly-Geräte aus der ganzen Welt. Die Anwendung ermöglicht es den Nutzern, den Überblick über ihren aktuellen Energieverbrauch zu behalten und eine Prognose ihrer monatlichen Stromrechnungen zu erhalten, um ihr Budget besser zu planen.

Die Shelly Smart Control App bietet Kunden ein nahtloses IoT-Erlebnis für eine verbesserte Automatisierungssteuerung und präzise Überwachung aller Shelly-Geräte aus der ganzen Welt. Die Anwendung ermöglicht es den Nutzern, den Überblick über ihren aktuellen Energieverbrauch zu behalten und eine Prognose ihrer monatlichen Stromrechnungen zu erhalten, um ihr Budget besser zu planen. Tennis TV Tennis TV ist der direkt an den Verbraucher gerichtete Streaming-Service von ATP Media, der erstmals 2006 eingeführt wurde und einem weltweiten Publikum von Tennisfans das ganze Jahr über ein reichhaltiges Erlebnis von jedem ATP-Tour-Turnier bietet. Nutzer können bis zu 2.500 Matches pro Jahr live streamen alle sind als vollständige Wiederholungen auf Abruf verfügbar sowie Match-Highlights, klassische Matches, die bis ins Jahr 1990 zurückreichen, und Interviews und Features hinter den Kulissen. Schauen Sie live und auf Abruf, mit einem Abonnement, auf Computern, Handys und Tablets, Smart TVs und anderen Streaming-Geräten und jetzt auch in Ihrem Audi.

HARMAN arbeitet mit weiteren Unternehmen zusammen, um in Zukunft noch mehr Apps anzubieten, darunter:

Bloomberg HARMAN und Bloomberg arbeiten zusammen, um die Möglichkeiten zu erweitern, wie Bloomberg-Zuschauer informiert bleiben können. Mit der Bloomberg-App können Nutzer Bloomberg Radio, Podcasts und Text-zu-Audio-Nachrichten von Bloomberg.com auf ihren Bildschirmen in kompatiblen Fahrzeugen hören.

HARMAN und Bloomberg arbeiten zusammen, um die Möglichkeiten zu erweitern, wie Bloomberg-Zuschauer informiert bleiben können. Mit der Bloomberg-App können Nutzer Bloomberg Radio, Podcasts und Text-zu-Audio-Nachrichten von Bloomberg.com auf ihren Bildschirmen in kompatiblen Fahrzeugen hören. Microsoft HARMAN arbeitet mit Microsoft zusammen, um neue Inhalte und Erfahrungen in den HARMAN Ignite Store zu bringen. Beide Unternehmen starten ihre Zusammenarbeit, indem sie ihre Erfahrungen mit Microsoft Teams durch eine von HARMAN entwickelte Web-Konferenz-App in die Automobilbranche bringen und die Nutzer direkt über den Kalender im Fahrzeug mit Teams-Besprechungen verbinden.

Der HARMAN Ignite Store ist eine sichere Automobilplattform, die vollständig mit den Standards des Android Automotive Operating System (AAOS) konform ist und OEMs mit Entwicklern verbindet, um den Verbrauchern einzigartige digitale Erlebnisse im Fahrzeug zu bieten. Die Verbraucher können sich über eine intuitive, sichere Schnittstelle mit ihren bevorzugten digitalen Diensten im Auto verbinden. Mit dem HARMAN Ignite Store können Erstausrüster und Entwickler über neue Geschäftsmodelle lukrative digitale Einnahmequellen erschließen und gleichzeitig ein einzigartiges und personalisiertes Fahrerlebnis für ihre Kunden schaffen. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Automobilbereich stellt HARMAN Android-Entwicklern die Ressourcen zur Verfügung, die sie benötigen, um in den Automobilmarkt einzusteigen und dort erfolgreich zu sein. Zusammen mit CARIAD ist es für Entwickler einfacher denn je, dem Ökosystem des Volkswagen-Konzerns beizutreten und die kombinierte Expertise beider führender Unternehmen zu nutzen.

"Als vollständig kompatibler App-Store für Android Automotive OS bringt der HARMAN Ignite Store weiterhin neue App-Erlebnisse ins Fahrzeug und erfüllt damit die Erwartungen der Verbraucher von heute", so Jens Beckmann, Senior Director und Business Lead für Store FOD bei HARMAN International. "Unser wachsendes Ökosystem an Apps umfasst verschiedene Bereiche, so dass für jeden etwas dabei ist."

Auf der DroidCon Berlin im City Cube Berlin werden HARMAN und CARIAD an Stand 18 die neuesten Innovationen präsentieren und aufzeigen, wie strategische Kooperationen die Automobilindustrie voranbringen.

Weitere Informationen über den HARMAN Ignite Store, einschließlich spezifischer Plattformfunktionen und der Einreichung einer APK, finden Sie unter https://car.harman.com/solutions/harman-ignite/store.

App-Anbieter teilen ihre Begeisterung für diese Zusammenarbeit:

Mark van der Linden, VP Partnerships, Booking.com: "Wir bei Booking.com sind stolz darauf, unsere App dank der Zusammenarbeit mit CARIAD und HARMAN mehr Reisenden zur Verfügung stellen zu können. Wir bieten den Nutzern die Möglichkeit, Flüge, Unterkünfte und vieles mehr bequem von unterwegs zu buchen."

Wir sind begeistert, dass wir mit Eventseeker eine Welt von Veranstaltungsmöglichkeiten direkt vom Fahrzeug aus erschließen können", sagt Fraser Campbell, CEO von Wcities. "Stellen Sie sich vor, Sie entdecken Veranstaltungen, die auf Ihren Standort und Ihren Musikgeschmack zugeschnitten sind und Ihren Tag, Abend oder Ihr Wochenende in etwas Außergewöhnliches verwandeln. Dank des HARMAN Ignite Stores und seiner nahtlosen Entwicklungsmöglichkeiten sind wir in der Lage, Erlebnisse anzubieten, die zuvor unerreichbar waren. Es geht darum, jeden Moment angenehmer und aufregender zu gestalten.

"Das livil-Team freut sich über die Zusammenarbeit und Innovation mit CARIAD und HARMAN", sagt Nils Frers, CEO von livil. "Mit dem 'In-Car Messenger' von livil erhalten die Fahrer von Fahrzeugen des Volkswagen-Konzerns den ersten Zugang zu einer Plattform, die speziell für die Möglichkeiten und Anforderungen des Autofahrens entwickelt wurde."

"Die nahtlose Integration unserer Shelly Smart Control App in den HARMAN Ignite Store ermöglicht den Kunden das ultimative Automatisierungserlebnis. Dank unserer Partnerschaft können Millionen von Nutzern unsere fortschrittliche Anwendung über die vertraute Benutzeroberfläche ihres fahrzeugeigenen Infotainmentsystems nutzen", so Wolfgang Kirsch, CEO der Shelly Group.

Raj Paul, Senior Director, Manufacturing and Mobility Industry bei Microsoft, sagte: "Wir freuen uns, mit HARMAN Ignite Store und CARIAD zusammenzuarbeiten, um die Bedürfnisse von Hybridarbeitern zu erfüllen. Die neue Integration zwischen den Unternehmen ermöglicht HARMAN die sichere Nutzung der Besprechungsfunktionalität von Microsoft Teams von unterwegs aus."

"ATP Media freut sich über die Zusammenarbeit mit CARIAD und HARMAN, zwei Unternehmen, die wie ATP Media nach technologischem Fortschritt streben, um Tennis TV noch mehr Tennisfans zugänglich zu machen", sagte Stuart Taylor, Director of Consumer Streaming bei ATP Media. "Als Direkt-Streaming-Service der ATP Tour sucht Tennis TV immer nach Möglichkeiten, das Spiel für Fans, Sendepartner und andere Stakeholder zu verbessern, und die Verfügbarkeit von Tennis TV über den HARMAN Ignite Store ist ein großer Schritt nach vorn."

ÜBER HARMAN

HARMAN (harman.com) entwirft und entwickelt vernetzte Produkte und Lösungen für Automobilhersteller, Verbraucher und Unternehmen auf der ganzen Welt, darunter vernetzte Fahrzeugsysteme, Audio- und visuelle Produkte, Automatisierungslösungen für Unternehmen und Dienstleistungen, die das Internet der Dinge unterstützen. Mit führenden Marken wie AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® und Revel® wird HARMAN von Audiophilen, Musikern und den Unterhaltungseinrichtungen, in denen sie auftreten, auf der ganzen Welt bewundert. Mehr als 50 Millionen Autos sind heute mit HARMAN Audio- und Connected-Car-Systemen ausgestattet. Unsere Software-Services versorgen Milliarden mobiler Geräte und Systeme, die über alle Plattformen hinweg vernetzt, integriert und sicher sind vom Arbeitsplatz über das Zuhause bis hin zum Auto und zum Handy. HARMAN beschäftigt rund 30.000 Mitarbeiter in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Im März 2017 wurde HARMAN eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Samsung Electronics Co., Ltd.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240703631569/de/

Contacts:

Jessica Sader

Kommunikationsmanagerin, Automotive

jessica.sader@harman.com