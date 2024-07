DJ XETRA-SCHLUSS/DAX erholt von Vortagesverlusten - Rheinmetall gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach den Abgaben vom Vortag haben sich Europas Börsen am Mittwoch kräftig erholt. Der DAX gewann 1,2 Prozent auf 18.375 Punkte. Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell vom Vortag auf einer Konferenz in Portugal stützten weiter. Diese beflügelten die Hoffnung, dass Zinssenkungen in den USA nicht mehr allzu weit entfernt sein könnten. Die Zinssenkungsphantasie wurde noch verstärkt durch einen sehr schwachen ISM-Service-Index für den Monat Juni aus den USA. Die nächsten Akzente könnte nun die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Offenmarktsitzung der US-Notenbank setzen. Allerdings bleiben die US-Börsen am Donnerstag wegen eines Feiertags geschlossen.

Rheinmetall gewannen 4,8 Prozent. Der Rüstungskonzern will mit dem italienischen Rüstungskonzern Leonardo bei der weiteren Entwicklung von Landverteidigungssystemen kooperieren. Die beiden Unternehmen wollen den neuen Kampfpanzer von Rheinmetall (Panther) und den Schützenpanzer Lynx entwickeln und anschließend kommerzialisieren. Das Projekt könnte ein Volumen von bis zu 20 Milliarden Euro haben. Stützend wirkte auch eine Kaufempfehlung durch Morgan Stanley. Sartorius erholten sich von den Vortagesverlusten und gewannen 4,1 Prozent.

Die Deutsche Lufthansa kann sich an der italienischen Fluggesellschaft ITA Airways beteiligen. Die EU-Kommission gab das Vorhaben frei, machte jedoch zur Voraussetzung, dass eine Reihe von eingereichten Zugeständnissen von Lufthansa und der italienischen Regierung effektiv umgesetzt werden, damit der Wettbewerb im italienischen Luftverkehr gesichert bleibt. Die Genehmigung ist aus Marktsicht keine Überraschung, die Lufthansa-Aktie ging 3,1 Prozent fester aus dem Handel.

Curevac geben deutliche Gewinne wieder vollständig ab

Curevac verloren 1,1 Prozent, im frühen Handel hatten die Titel noch mehr als 20 Prozent im Plus gelegen. Das Biotech-Unternehmen verkauft die Rechte an mRNA-Impfstoffkandidaten an GSK und erhält dafür eine Vorauszahlung von 400 Millionen Euro. Überdies wird Curevac bis zu 1,05 Milliarden Euro an Meilensteinzahlungen bekommen. Daneben kündigte Curevac Umstrukturierungsmaßnahmen an mit dem Ziel an, die Betriebskosten um mehr als 30 Prozent zu reduzieren. Curevac setzt nun alles auf die Entwicklung eines Krebsimpstoffs. Ob das Biotechunternehmen damit erfolgreicher ist als mit der Entwicklung eines Covid-19-mRNA-Impfstoffs bleibt abzuwarten. Medizinische Daten zu einem Hoffnungsträger soll es im zweiten Halbjahr geben.

Positiv für das Sentiment von Kontron (+3,2%) wurde gewertet, dass ein weiterer Großauftrag über intelligente Ladesysteme für Elektroautos in die Phase der Produktion und Auslieferung tritt. Auftraggeber ist nach Angaben des Unternehmens ein führender deutscher Automobilhersteller. Die smarten Wallboxen werden für den europäischen und chinesischen Markt entwickelt und gefertigt.

Die Aktie von Deutz verlor 6,2 Prozent auf 5,71 Euro. Der Motorenhersteller besorgt sich mit einer 10-prozentigen Kapitalerhöhung 72 Millionen Euro brutto am Finanzmarkt. Im Rahmen einer Privatplatzierung wurden gut 12,6 Millionen neue Aktien zu je 5,71 Euro verkauft.

Das zweite Quartal von Grenke (+16,9%) stufte ein Marktteilnehmer als solide ein. Vor allem die DB2-Marge entwickele sich in die richtige Richtung, um das Jahresziel zu erreichen. Mit einem KGV von rund 10 sei die Aktie im historischen Kontext nicht teuer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 18.374,53 +1,2% +9,72% DAX-Future 18.545,00 +1,3% +6,71% XDAX 18.381,72 +1,1% +9,62% MDAX 25.431,80 +1,2% -6,28% TecDAX 3.335,86 +1,1% -0,05% SDAX 14.482,87 +0,9% +3,74% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 130,81 +32 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 32 7 1 3.089,8 60,3 58,2 MDAX 34 14 2 488,6 34,7 34,0 TecDAX 24 6 0 661,1 16,1 15,0 SDAX 52 14 4 113,0 9,0 6,4 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2024 11:47 ET (15:47 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.