Kommen jetzt die institutionellen Investoren? Hedgefonds investieren in Bitcoin-ETFs

Das Thema der Krypto-ETFs ist in der Finanzwelt derzeit wohl omnipräsent. Praktisch jeden Tag gehen neue Nachrichten über den Bitcoin-Spot-ETF, den kommenden Ethereum-Spot-ETF oder über die Pläne zu neuen börsengehandelten Fonds wie dem kürzlich beantragten Solana-ETF ein. Praktisch alle Analysten sind sich darin einig, dass die ETFs dafür sorgen werden, dass der Markt in einen starken und anhaltenden Bull Run übergeht.

Nur wann dieser kommt, das ist die Frage, die fast alle Marktteilnehmer stark beschäftigt. Denn in den letzten Wochen haben sich die Bullen am Kryptomarkt eher versteckt gehalten. Eine anhaltende Korrektur hält den Markt nach wie vor fest im Griff. Insgesamt hat der Bitcoin-Kurs fast -19 % seit seinem Doppelhoch Ende Juni verloren. Doch eine Auswertung zeigt, dass bald große Gelder von institutionellen Marktteilnehmern in den Bitcoin fließen könnten, was vielleicht alles verändern wird.

(Trotz der positiven Nachrichtenlage hat der Bitcoin-Kurs fast -19 % seit seinem Doppelhoch Anfang Juni verloren - Quelle: Tradingview.com)

Hedgefonds investieren Milliardenvolumen in Bitcoin-Spot-ETFs

Der Grund, weshalb die Hoffnungen in den Bitcoin-ETF absolut gerechtfertigt sind, ist, dass dieser institutionellen Investoren ein Investment in den Bitcoin deutlich erleichtert. Darunter zählen auch Hedgefonds und viele dürften in den nächsten Monaten noch auf den Zug aufsteigen. Häufig dauern nämlich die Risikoanalysen der besagten Fonds bis zu 12 Monate, ehe sie tatsächlich ein Investment tätigen. Einige Hedgefonds scheinen diese Analyse allerdings auch etwas schneller abgeschlossen zu haben. Denn ein Post mit einer Auswertung von Bitcoin News auf X (ehemals Twitter) belegt, dass etwa die Hälfte der 25 größten US-Hedgefonds den Bitcoin-Spot-ETF bereits in ihrem Portfolio aufgenommen hat.

NEW: Over half of the top 25 US hedge funds invested in Bitcoin ETFs by Q1 2024.



Millennium Management led the pack, holding 27.2K BTC ( $1.69B), making 2.5% of their total assets. pic.twitter.com/Bw8qS43oIM - Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) July 3, 2024

Den mit Abstand größten Anteil hält der 67 Mrd. Dollar schwere Hedgefonds Millennium Management. Dieser ist der drittgrößte auf der Liste und steht direkt hinter Bridgewater Associate, vom berühmten Investor Ray Dalio. Millennium Management hält dabei ETFs im Wert von über 27.200 $BTC, was 1,69 Mrd. Dollar und somit in etwa 2,5 % ihrer verwalteten Mittel entspricht. Auffällig ist, dass er damit mehr als 4-Mal so viel besitzt wie Schonfeld Str. Advsrs., der Hedgefonds, der mit über 6.700 $BTC den zweitgrößten Bestand hält.

Werden bald noch viel mehr Hedgefonds den Bitcoin-ETF kaufen?

Wenn man sich diese gewaltigen Zahlen und Summen vor Augen hält, kommt einem natürlich schnell die Frage in den Sinn, wann die anderen Hedgefonds wohl das Potenzial des Bitcoins erkennen werden. Hedgefonds, Investmentbanken und andere institutionelle Anleger wie Pensionskassen verwalten weltweit finanzielle Mittel in Multimilliarden- bzw. Billionenhöhe. Sollten diese Big Player zeitnah erkennen, welches Potenzial der Kryptomarkt besitzt, könnten bald Gelder in nie dagewesener Höhe in den Markt fließen. Die Krypto-ETFs bieten dafür den Türöffner. Sollte das geschehen, könnten große und kleine Kryptowährungen bald eine neue Blüte erleben. Anleger, die das nötige Fachwissen um den Kryptomarkt und ein gutes Gespür für neue Coins haben, könnten dabei ein Vermögen verdienen. Eine Plattform, die dieses Wissen vermittelt und zufällig selbst gerade einen neuen Coin mit großem Potenzial launcht, ist 99Bitcoins.

Wird $99BTC wirklich x25 schaffen?

Der neue Coin von 99Bitcoins nennt sich $99BTC und er befindet sich gerade erst im ICO. Doch die mittlerweile auf fast 2,4 Mio. Dollar angestiegene Marktkapitalisierung zeigt, dass die Nachfrage jeden Tag steigt. Das verwundert auch nicht, schließlich hat 999Bitcoins gerade erst begonnen, $99BTC bei seinen 700.000 Abonnenten auf Youtube und über 2,8 Mio. Anlegern im Newsletter zu bewerben. Das bedeutet, dass $99BTC bislang am Markt noch eher unbekannt und ein Geheimtipp ist, bald aber breiten Anklang in der Krypto-Welt finden und in weiterer Folge explodieren könnte.

(Der Vorverkauf von $99BTC verschaffte dem Coin in wenigen Wochen eine Marktkapitalisierung von fast 2,4 Mio. Dollar - Quelle: presale.99bitcoins.com)

99Bitcoins bietet den Investoren ihres $99BTC-Tokens eine breite Palette an Vorteilen. Einerseits werden die auf 99.000.000.000 Stück limitierten Token über Learn-to-Earn an die Investoren ausgegeben. Diese können die erhaltenen Coins in den Staking-Pool mit einem unglaublichen APY von derzeit 717 % geben. Somit haben Anleger mit $99BTC die Möglichkeit, sich aus dem Nichts ein passives Einkommen aufzubauen. Abgesehen davon sind exklusive Events und Belohnungen für die Bestenlisten geplant.

Da 99Bitcoins einen sehr guten Ruf genießt und der Liquidity-Pool nach dem ICO gesperrt wird, wissen Anleger, dass es sich bei $99BTC um einen seriösen Coin handelt. Bald steht jedoch die nächste Preiserhöhung im Presale an. Für alle, die jetzt noch einsteigen, bedeutet das, dass sie direkt einen Buchgewinn erhalten, der beim Start realisiert werden kann. Für alle, die hinterher eingestiegen sind, bedeutet das jedoch, dass sie einen höheren Einstiegspreis erhalten und daher nicht mehr das Maximum aus den möglichen Gewinnen herausholen können.

