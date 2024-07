Top-Trader sicher: Ethereum könnte bis 3. September auf über 6.000 Dollar ansteigen

Wenn es derzeit eine Kryptowährung gibt, bei der die Korrektur noch unverständlicher als im restlichen Markt ist, dann ist es zweifellos Ethereum. Die ganze Welt wartet gespannt auf den Handelsstart der börsengehandelten Ether-Fonds. Als die Meldung über die Zulassung seitens der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC Ende Mai kam, waren die Krypto-Anleger ganz aus dem Häuschen. Seitdem zieht sich aber eine Spur der Ernüchterung durch den Markt. - 17 % ist der Kurs von $ETH seitdem gefallen. Der Start der Ethereum-ETFs scheint sich auch immer weiter hinauszuzögern.

Gary Gensler, der bei Krypto-Anlegern nur mäßig beliebte Vorsitzende der SEC, erklärte zwar selbst, dass er mit dem Handelsstart der Ether-ETFs noch im Sommer rechnet, ein konkretes Datum ließ er allerdings offen. Viele, üblicherweise gut informierte Analysten, schätzten, dass der Handelsstart am 2. Juli erfolgen könnte. Dieser verstreicht aber ohne die gewünschte Meldung, was daran lag, dass die SEC die für den Start notwendigen S-1 Formulare mit einigen Anmerkungen an die Emittenten zurückgeschickt hatte. Es bleibt also kräftezehrend. Dennoch gibt es auch Hoffnung für den Ethereum-Kurs und seine Investoren.

Also, ETH ETF will be approved this or next week.$BTC rallied 77% in 63 days after the spot ETF was approved.



If $ETH follows a similar trend, it could reach $6,066 by September 3. pic.twitter.com/lB70UKgeXc - Rekt Fencer (@rektfencer) July 2, 2024

Erreicht Ethereum jetzt die 6.000-Dollar-Marke?

Die Analystenschätzungen unterscheiden sich derzeit deutlich. Einige sprechen von Anstiegen um +50 %, +100 % und mehr, während andere von einer Verzehnfachung des Kurses sprechen. Die Wahrheit dürfte wohl irgendwo dazwischen liegen. Niemand kann derzeit genau sagen, welche Auswirkungen die börsengehandelten Ether-Fonds wirklich auf den Markt haben werden. Einziger Anhaltspunkt ist dabei der Bitcoin-Spot-ETF. Diese verschaffte der ältesten Kryptowährung der Welt binnen kurzer Zeit einen Kursgewinn von +77 %. Sollte der Ethereum-Kurs einen ähnlichen Bull Run verzeichnen, würde das eine Rallye auf knapp 6.000 Dollar bedeuten. Das läge weit über dem Allzeithoch von 4.891,70 Dollar, das am 16. November 2021 markiert wurde.

Bedeutet der Bruch des ATHs in Ethereum den Start der Altcoin Season?

Neben den Ethereum-ETFs und dem immer wieder thematisierten Wahlkampf für die Wahl des US-Präsidenten ist ein Wort bei Analysten und Anlegern in diesem Jahr gleichermaßen beliebt wie häufig verwendet. Dieses Wort lautet "Altseason". Diese bildet einen Marktzyklus, in dem Altcoins stärkere Kursgewinne verzeichnen als der Bitcoin. Dieses Jahr war es nämlich so, dass $BTC deutlich stärker performte als $BNB, $XRP oder $ETH. Viele Analysten glauben hartnäckig daran, dass die Ethereum-ETFs der fehlende Funke für das Kursfeuerwerk der Altcoin Season sein könnte.

Once Ethereum breaks it's all time high, altcoins will fly



How can one be bearish rn, chart looks BULLISHaltseason imminent pic.twitter.com/OqG1iMEzyz - STEPH IS CRYPTO (@Steph_iscrypto) July 3, 2024

Ob das wirklich passiert, wird der Handelsstart der Ether-ETFs erst zeigen müssen. Dieser liegt bislang ohnehin in den Sternen. Zwar dürfte er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch im Sommer erfolgen, was sogar der SEC-Vorsitzende Gary Gensler erklärte, allerdings hat sich jedes bisher genannte Datum als Irrtum erwiesen. Zuletzt wurde der gestrige Dienstag genannt, was sich nun aber um mindestens eine Woche verzögern dürfte. Sollte der besagte Handelsstart jedoch erfolgen, wären die Auswirkungen auf den gesamten Kryptomarkt kaum zu erahnen. Die Folge könnte ein nie dagewesener Bull Run sein, der den Kurs von $ETH und zahlreicher Coins, die auf der Ethereum-Blockchain handelbar sind, explodieren lassen. Einer dieser Coins ist derzeit Base Dawgz ($DAWGZ) und sein Potenzial ist unglaublich!

$DAWGZ übertrifft schon im Presale fast alle Erwartungen

$DAWGZ ist ein moderner Multichain-Coin, der bereits im Vorverkauf schon die ohnehin hohen Erwartungen übertrifft. Binnen weniger Wochen erreichte die Marktkapitalisierung im Presale über 2,3 Mio. Dollar. Und das, obwohl Basedawgz in Analysten- und Anlegerkreisen immer noch als absoluter Geheimtipp gilt. Dass sich das aber bald ändern könnte, zeigt sowohl das erwähnte Wachstum im Vorverkauf als auch das rasante Wachstum der Social Media Follower. Fast 8.000 Menschen beobachten Base Dawgz bereits über Telegram und X. Da ist zwar noch viel Luft nach oben, aber da sich der Coin erst so kurze Zeit im Vorverkauf befindet, ist das ein klares Zeichen für gute Chancen auf hohe Gewinne.

Congrats $DAWGZ



We reached $2.3 million raised! Let's keep pushing to 2.5! pic.twitter.com/uoAr2OMTGo - Base Dawgz (@BaseDawgz) July 2, 2024

Der große Vorteil für Trader und Investoren liegt bei $DAWGZ in seiner Multichain-Funktion. Diese ermöglicht Anlegern den Handel auf Avax, Base, Ethereum, Solana oder der Binance Smart Chain. Daher kann sich jeder Trader selbst aussuchen, welche Blockchain ihm gerade die größten Vorteile bietet. Diese Funktion macht die Transaktionen sicherer, günstiger und bedeutend schneller. Allgemein ist das gesamte Projekt von unabhängiger Seite geprüft und für seriös befunden worden. Aus diesem Grund wird nach dem Presale auch direkt der Liquidity-Pool gesperrt. Somit wissen Anleger, dass sie mit $DAWGZ ein sicheres und seriöses Investment tätigen. Diese Gründe sind es, weshalb viele Analysten davon ausgehen, dass Base Dawgz schon kurz nach dem Start Gewinne von x100 erreichen könnte. Allerdings nur für die Anleger, die noch im Vorverkauf eingestiegen sind, da sich die Preise schon im Presale regelmäßig erhöhen.

