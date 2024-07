DJ MÄRKTE EUROPA/Kräftige Erholung dank US-Zinssenkungsfantasie

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach den Vortagesverlusten haben sich Europas Börsen zur Wochenmitte deutlich erholt. Weiter stützten Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell vom Dienstag auf einer Konferenz in Portugal. Diese beflügelten die Hoffnung, dass Zinssenkungen in den USA nicht mehr allzu weit entfernt sein könnten. Die Zinssenkungsphantasie wurde noch verstärkt durch einen sehr schwachen ISM-Service-Index für den Monat Juni aus den USA. Die nächsten Akzente könnte nun die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Offenmarktsitzung der US-Notenbank setzen. Allerdings bleiben die US-Börsen am Donnerstag wegen eines Feiertags geschlossen.

Der DAX gewann 1,2 Prozent auf 18.375 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 ging es um 1,2 Prozent auf 4.966 Punkte nach oben. An den Anleihemärkten fielen die Renditen nach den ISM-Daten. Der Euro wertete bis Börsenschluss auf knapp 1,0800 Dollar auf. Leicht schwächere ADP-Arbeitsmarktdaten aus den USA bewegten derweil nicht. Am Donnerstag findet außerdem die Parlamentswahl in Großbritannien statt, Analysten glauben aber nicht, dass diese für die Finanzmärkte eine größere Bedeutung haben werden. Am Freitag folgt dann der US-Arbeitsmarktbericht und am Sonntag dann der zweite Wahlgang der Parlamentswahl in Frankreich.

Die früh im Jahr gestartete Hurrikan-Saison belastete weiter die Aktien von Rückversicherern. Munich Re gaben um weitere 1,4 Prozent, Hannover Re um 0,9 Prozent und Swiss Re um 0,8 Prozent nach. Hurrikan "Beryl" ist der früheste Hurrikan der Kategorie 4, der jemals verzeichnet wurde, und übertrifft damit Hurrikan Dennis aus dem Jahr 2005.

Rheinmetall gewannen 4,8 Prozent. Der Rüstungskonzern will mit dem italienischen Rüstungskonzern Leonardo (+3,8%) bei der weiteren Entwicklung von Landverteidigungssystemen kooperieren. Die beiden Unternehmen wollen den neuen Kampfpanzer von Rheinmetall (Panther) und den Schützenpanzer Lynx entwickeln und anschließend kommerzialisieren. Das Projekt könnte ein Volumen von bis zu 20 Milliarden Euro haben. Stützend wirkte auch eine Kaufempfehlung durch Morgan Stanley.

Deutsche Lufthansa darf sich bei ITA Airways beteiligen

Die Deutsche Lufthansa kann sich an der italienischen Fluggesellschaft ITA Airways beteiligen. Die EU-Kommission gab das Vorhaben frei, machte jedoch zur Voraussetzung, dass eine Reihe von eingereichten Zugeständnissen von Lufthansa und der italienischen Regierung effektiv umgesetzt werden, damit der Wettbewerb im italienischen Luftverkehr gesichert bleibt. Die Genehmigung war aus Marktsicht keine Überraschung, die Lufthansa-Aktie ging 3,1 Prozent fester aus dem Handel.

Curevac verloren 1,1 Prozent, im frühen Handel hatten die Titel noch mehr als 20 Prozent im Plus gelegen. Das Biotech-Unternehmen verkauft die Rechte an mRNA-Impfstoffkandidaten an GSK und erhält dafür eine Vorauszahlung von 400 Millionen Euro. Überdies wird Curevac bis zu 1,05 Milliarden Euro an Meilensteinzahlungen bekommen. Daneben kündigte Curevac Umstrukturierungsmaßnahmen an mit dem Ziel an, die Betriebskosten um mehr als 30 Prozent zu reduzieren. Curevac setzt nun alles auf die Entwicklung eines Krebsimpstoffs. Ob das Biotechunternehmen damit erfolgreicher ist als mit der Entwicklung eines Covid-19-mRNA-Impfstoffs bleibt abzuwarten. Medizinische Daten zu einem Hoffnungsträger soll es im zweiten Halbjahr geben.

Für EQT ging es an der Börse Stockholm um 0,5 Prozent nach unten. Der Software-Spieleentwickler Keywords Studios hat einer Übernahme durch das schwedische Private-Equity-Unternehmen für 2,1 Milliarden Pfund bzw 2.450 Pence je Aktie zugestimmt. Keywords Studios ist bekannt für Titel wie Fortnite oder League of Legends. Keyword Studios gewannen 3,1 Prozent auf 2.390 Pence.

Die Aktie von Deutz verlor dagegen 6,2 Prozent auf 5,71 Euro. Der Motorenhersteller besorgt sich mit einer 10-prozentigen Kapitalerhöhung 72 Millionen Euro brutto am Finanzmarkt. Im Rahmen einer Privatplatzierung wurden gut 12,6 Millionen neue Aktien zu je 5,71 Euro verkauft.

Das zweite Quartal von Grenke (+16,9%) stufte ein Marktteilnehmer als solide ein. Vor allem die DB2-Marge entwickele sich in die richtige Richtung, um das Jahresziel zu erreichen. Mit einem KGV von rund 10 sei die Aktie im historischen Kontext nicht teuer.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn* Euro-Stoxx-50 4.965,80 +59,47 +1,2% +9,8% Stoxx-50 4.508,77 +18,03 +0,4% +10,2% Stoxx-600 514,67 +3,76 +0,7% +7,5% XETRA-DAX 18.374,53 +210,47 +1,2% +9,7% FTSE-100 London 8.171,12 +49,92 +0,6% +5,0% CAC-40 Paris 7.632,08 +93,79 +1,2% +1,2% AEX Amsterdam 931,09 +6,48 +0,7% +18,3% ATHEX-20 Athen 3.468,49 +46,08 +1,3% +11,1% BEL-20 Bruessel 3.939,09 +15,66 +0,4% +6,2% BUX Budapest 71.738,76 +282,76 +0,4% +18,3% OMXH-25 Helsinki 4.538,79 +16,48 +0,4% +0,9% ISE NAT. 30 Istanbul 11.674,09 +335,80 +3,0% +45,6% OMXC-20 Kopenhagen 2.826,33 -41,75 -1,5% +23,8% PSI 20 Lissabon 6.589,92 +74,96 +1,1% +4,2% IBEX-35 Madrid 11.056,80 +144,00 +1,3% +9,5% FTSE-MIB Mailand 33.844,95 +363,55 +1,1% +10,3% OBX Oslo 1.326,54 -1,74 -0,1% +11,1% PX Prag 1.567,22 +7,48 +0,5% +10,8% OMXS-30 Stockholm 2.565,27 +11,14 +0,4% +7,0% WIG-20 Warschau 2.543,64 +15,20 +0,6% +8,6% ATX Wien 3.680,42 +20,32 +0,6% +6,2% SMI Zuerich 12.018,30 +7,28 +0,1% +7,9% *bezogen auf Schlusskurs vom Vortag DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7:35 Uhr Di, 17:07 Uhr % YTD EUR/USD 1,0799 +0,5% 1,0738 1,0741 -2,2% EUR/JPY 174,36 +0,5% 173,77 173,39 +12,0% EUR/CHF 0,9726 +0,2% 0,9714 0,9704 +4,8% EUR/GBP 0,8460 -0,1% 0,8469 0,8473 -2,5% USD/JPY 161,46 +0,0% 161,81 161,42 +14,6% GBP/USD 1,2764 +0,6% 1,2680 1,2678 +0,3% USD/CNH (Offshore) 7,2995 -0,1% 7,3102 7,3067 +2,5% Bitcoin BTC/USD 60.091,88 -2,9% 60.898,64 62.014,64 +38,0% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,95 82,81 +0,2% +0,14 +15,7% Brent/ICE 86,38 86,24 +0,2% +0,14 +13,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 32,8 33,55 -2,2% -0,75 +4,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.363,05 2.329,64 +1,4% +33,41 +14,6% Silber (Spot) 30,57 29,53 +3,5% +1,04 +28,6% Platin (Spot) 1.003,53 995,50 +0,8% +8,03 +1,2% Kupfer-Future 4,54 4,43 +2,5% +0,11 +15,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

