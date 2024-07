Die Nomios Group ("Nomios"), ein führender europäischer Anbieter von Cybersecurity- sowie sicheren Netzwerklösungen und -dienstleistungen, hat René Bonvanie einen namhaften Experten der internationalen B2B-Technologie- und Cybersecurity-Branche in ihren Aufsichtsrat berufen.

René Bonvanie wird als Strategie- und Marketingberater für Nomios, dessen CEO und Gründer Sébastien Kher und seinen Anteilseigner Keensight Capital tätig sein.

Seine Ernennung erfolgte zum 25. Juni 2024.

Sébastien Kher, CEO und Gründer von Nomios, kommentiert: "Ich begrüße diese Entscheidung und bin sehr erfreut, dass René unseren Aufsichtsrat verstärkt. Er bringt eine langjährige Erfahrung im Technologiesektor mit, besonders im Cybersecurity-Bereich. Ich habe René während seiner Zeit bei Palo Alto Networks kennengelernt und freue mich darauf, nun noch enger mit ihm zusammenzuarbeiten."

René Bonvanie, das neu ernannte unabhängige Mitglied des Aufsichtsrates von Nomios, ergänzt: "Seit Palo Alto Networks den europäischen Markt betreten hat, habe ich mit Sébastien Kher und seinem Team zusammengearbeitet, und ich war stets beeindruckt von der Professionalität und dem Know-how im Bereich der Cybersecurity. Die heutigen Cybersecurity-Anforderungen von Unternehmen sind höher als je zuvor. Meine Ernennung für den Aufsichtsrat ist eine große Ehre, und ich freue mich darauf, meine Fachkenntnisse in dieser neuen Funktion einzubringen."

In den vergangenen vier Jahrzehnten hat René Bonvanie seine Geschäfts- und Marketingkenntnisse sowie seine Erfahrung auf den Gebieten Personal- und Strategiemanagement für verschiedene B2B-Technologieunternehmen eingesetzt, unter anderem in den Bereichen Cybersecurity, Business Intelligence, Entwicklung, Speicherung und Software.

Nach Gründung seines eigenen Softwareunternehmens im Jahr 1983 kooperierte René Bonvanie mit einigen der weltweit führenden Technologieunternehmen, darunter Oracle, Business Objects, SAP, Salesforce.com und Veritas. Zudem war er maßgeblich am starken Wachstum von Palo Alto Networks zwischen 2009 und 2020 beteiligt. Er unterstützte den Börsengang des Unternehmens im Jahr 2012 und seine Entwicklung zum heutigen Branchenführer.

Derzeit ist er Mitglied der Aufsichtsräte von Unternehmen wie Acronis, Bitwarden, Collibra, Cyera, Guardsquare, Ordr, Seemplicity und Zafran.

Über Nomios:

Nomios ist einer der führenden europäischen Anbieter von Cybersecurity- sowie sicheren Netzwerklösungen und -dienstleistungen mit einem breiten Kundenstamm in zahlreichen Branchen. Nomios hat sich zu einem Unternehmen mit über 20 Niederlassungen in acht europäischen Ländern entwickelt und sein Angebot an professionellen und verwalteten Dienstleistungen, Support und SOC kontinuierlich erweitert.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240703969672/de/

Contacts:

Pressekontakt:

We Talk Agency Aurélien Rouby

+33 6 70 68 49 32; aurelien@wetalk-agency.com

www.wetalk-agency.com