München (ots) -Toni Kroos hat noch maximal 3 Spiele einer einzigartigen Karriere vor sich, sieht noch immer denselben Antrieb als Fußballer, der nicht gern die Rolle des Medien-Stars einnimmt: "Trotzdem haben wir alle Fußballer mal mit 6, 7 Jahren angefangen, Fußball zu spielen, nicht um Interviews zu geben, sondern um Tore zu schießen und Titel zu gewinnen." Im Viertelfinale geht es für Kroos gegen seine Wahlheimat Spanien - ein "fifty-fifty-Spiel." Der Mittelfeldstratege erwartet ein hart umkämpftes Duell: "Ich glaube, dass auch wir der bisher stärkste Gegner der Spanier sind in diesem Turnier - wie auch andersrum." Deswegen fordert er, wie DFB-Kapitän Gündogan: "Leidensfähigkeit" und "Lust am Verteidigen". Denn die Spanier werden drücken: "Deswegen wird es darum gehen, eine gewisse Leidensfähigkeit über die 90 Minuten oder mehr zu entwickeln." Mit einem möglichen Finale hat Kroos noch maximal 3 Spiele bis zum Karriereende des als erfolgreichster deutscher Profi: "Ich habe keine Angst vor dem Moment, weil ich hätte auch weitermachen können. Ich freue mich ja auf danach, versuch's aber logischerweise hier noch hinauszuzögern." Danach heißt Leben in Spanien - nach bereits 10 Jahren in der Wahlheimat: "Es ist so, dass wir nach der Karriere dort leben, bleiben werden, weil wir uns einfach dort wohlfühlen."Nachfolgende die wichtigsten Aussagen aus dem MagentaTV-Interview mit Toni Kroos vor dem Viertelfinale - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaTV benennen. Im Anschluss wird der mögliche Halbfinal-Gegner zwischen Frankreich und Portugal ermittelt - live ab 20.15 Uhr.Toni Kroos ...... über das Duell gegen die Ball-dominanten Spanier: "Da wir auch am Freitag nicht mit 2 Bällen spielen werden, ist es so, dass wir natürlich auch Phasen haben werden, wo wir nicht den Ball haben. Vielleicht längere Phasen, als wir es bisher in dem Turnier gewohnt sind, und dementsprechend muss man dann auch so eine Lust am Verteidigen ein bisschen entwickeln und eben diese Phasen überstehen. Diese Phasen auch überstehen, wo der Gegner mal besser sein wird. Ich denke nicht, dass wir das 90 Minuten runterspielen werden, 90 Minuten die bessere Mannschaft sein werden. Deswegen wird es darum gehen, eine gewisse Leidensfähigkeit über die 90 Minuten oder mehr zu entwickeln."... über den Respekt, den Spanien auch vor der DFB-Auswahl haben wird: "Ich glaube, dass auch wir der bisher stärkste Gegner der Spanier sind in diesem Turnier, wie auch andersrum. Dementsprechend können wir uns alle auf ein großes Spiel freuen, was ich ehrlich gesagt als fifty-fifty-Spiel sehe."... über seine Wahlheimat Spanien: "Wir sind jetzt 10 Jahre da, da ist es normal, dass man einen großen Bezug, auch einen großen Bezug da schon hat. Es ist ja auch so, dass wir nach der Karriere dort leben, bleiben werden, weil wir uns einfach dort wohlfühlen."... über das Thema Karriereende, das immer wieder aufkommt: "Gefühlt bin ich auch schon ein bisschen müde von diesem Gedanken, weil ich habe das ja alles gefühlt schon einmal jetzt in Madrid, die letzten Monate erlebt. Da ist das letzte Abschlusstraining, da ist das letzte Heimspiel, da ist das letzte Champions-League-Spiel mit dem Finale und dann ist auch wirklich Tschüss. Da habe ich jetzt keine Lust, hier von vorne wieder anzufangen. Es ist natürlich im Hinterkopf, weil es eine bewusste Entscheidung ist. Das heißt, ich habe auch keine Angst vor dem Moment, weil ich hätte auch weitermachen können. Ich freue mich ja auch auf danach, versuch's aber logischerweise hier noch hinauszuzögern."... über die Rolle der Medien für Fußballer: "Es ist gut so, weil die Medien an diesen Fußball so groß und interessant machen. Das hat wiederum für uns dann auch eine große Anhängerschaft, eine große Fanbase und nicht zuletzt auch eine große Aufmerksamkeit beinhaltet. Es ist schon immer so ein Geben und Nehmen. Trotzdem haben wir alle Fußballer mal mit 6, 7 Jahren angefangen Fußball zu spielen, nicht um Interviews zu geben, sondern um Tore zu schießen und Titel zu gewinnen." KernerStadion-Moderation: Laura WontorraAnalyse Studio: Jan Henkel - Experte im Studio: Shkodran Mustafi, Experte im Stadion: Lothar MatthäusSocial-Moderation: Paul FischerTV 1 ab 20.50 Uhr: Niederlande - Türkei - Kommentar: Wolff Fuss, Experte: Lothar MatthäusTV 2 ab 20.45 Uhr: Taktikfeed Niederlande - Türkei Kommentar: Benni Zander, Experte: Manuel BaumTV 3 ab 20.30 Uhr: Reaction Show Niederlande - Türkei - u.a. mit Calcio Berlin und Expertin Tabea KemmeTV 1 ab 23.30 Uhr: Studio Pille-Palle mit Fahri Yardim und Jonas Hector