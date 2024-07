Die Rally am US-Aktienmarkt hat sich am Mittwoch eindrucksvoll fortgesetzt. Bevor am Donnerstag die Börse wegen eines Feiertags geschlossen bliebt, nutzten die Bullen zur Wochenmitte die Gunst der Stunde und trieben den Nasdaq 100 sowie den S&P 500 und die Apple-Aktie während der verkürzten Handelszeit auf neue Rekordhochs. Insbesondere die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell zur Inflation in den USA lieferten der Rally zur Wochenmitte neuen Treibstoff. In den Fokus rückt nun das FOMC-Sitzungsprotokoll, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...