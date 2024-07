NIQ Spaceman Dienstleistungen werden auf alle SPAR-Partner weltweit ausgeweitet

NielsenIQ (NIQ), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Consumer Intelligence, gibt mit Stolz seine strategische Zusammenarbeit mit SPAR International BV bekannt, die die Integration der NIQ Spaceman- Dienstleistungen ermöglicht. NIQ wird seine Dienstleistungen im Bereich Flächenmanagement den SPAR-Länderorganisationen weltweit anbieten, mit dem Ziel, die Marktposition aller Partner der Einzelhandelsorganisation zu verbessern.

SPAR ist die weltweit größte freiwillige Gruppe von unabhängigen Einzel- und Großhändlern, die unter der Marke SPAR zusammenarbeiten. Die Gruppe umfasst mehr als 13.984 Geschäfte in über 48 Ländern. SPAR International BV ist verantwortlich für die Entwicklung des weltweiten SPAR-Netzwerks und für die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, Produktivität und Rentabilität seiner Einzel- und Großhandelspartner.

Die NIQ Spaceman-Suite ermöglicht einen integrierten, automatisierten Planogrammprozess mit verschiedenen Modulen zur Unterstützung der Kundenbedürfnisse, die die Leistung und die Möglichkeiten von Planogrammen analysieren, um die besten Entscheidungen für das Merchandising zu treffen. Die Integration von Planogrammdaten mit Nachschub- und anderen Geschäftssystemen rationalisiert die täglichen Abläufe und steigert die Effizienz.

"Diese Zusammenarbeit ist eine aufregende Gelegenheit für uns, alle SPAR-Länderorganisationen bei der Optimierung ihrer Regalflächen zu unterstützen und das Wachstum in verschiedenen Märkten zu fördern. Dank unserer Erfahrung in der Zusammenarbeit mit ausgewählten Partnern in der Vergangenheit haben wir das Wachstum durch effektive Raummanagementstrategien erfolgreich vorangetrieben." Simon Trott, Analytics Leader, NIQ

Da sich die Sortimente und die Vorlieben der Kunden ständig ändern, spielt die Technologie bei der Erstellung von Planogrammen eine entscheidende Rolle. NIQ Spaceman wird in 79 Ländern bei über 2000 FMCG- und Nicht-FMCG-Herstellern und Einzelhändlern weltweit eingesetzt. Der Einsatz dieser Software hat den Kunden von NIQ geholfen, ihre Umsätze um 10 bis 35 zu steigern, ihr Sortiment zu optimieren und ihre Lagerbestände um 10 bis 30 zu reduzieren.

"Wir freuen uns, mit NIQ zusammenzuarbeiten, um unseren weltweiten Länderorganisationen Zugang zu dieser Lösung zu verschaffen. Die innovative Software von NIQ Spaceman versetzt unsere Partner in die Lage, die Macht datengestützter Erkenntnisse zu nutzen und fundierte Entscheidungen über die Raumaufteilung, das Layout und die Produktplatzierung zu treffen. Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser Engagement für unsere Partner bei der Bereitstellung innovativer Lösungen, die ihren Erfolg fördern." Tom Rose, Head of Operations, SPAR International

Über NIQ:

NielsenIQ (NIQ) ist das weltweit führende Unternehmen für Consumer Intelligence, das ein umfassendes Verständnis des Kaufverhaltens der Verbraucher liefert und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. NIQ schloss sich 2023 mit GfK zusammen und vereinte damit die beiden Branchenführer mit einer beispiellosen globalen Reichweite. Heute ist NIQ in mehr als 95 Ländern tätig und deckt 97 des BIP ab. Mit einer ganzheitlichen Betrachtung des Einzelhandels und den umfassendsten Erkenntnissen über die Verbraucher, die mit fortschrittlichen Analysen über hochmoderne Plattformen bereitgestellt werden, liefert NIQ den Full View.

