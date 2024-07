Curve Games nutzt Xsolla's Web Shop Site Builder, um Indie-Spiele auf globaler Ebene zu präsentieren

Xsolla, ein globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen, gibt eine neue Partnerschaft mit Curve Games bekannt, dem preisgekrönten Londoner Herausgeber mehrerer bemerkenswerter unabhängiger Spiele. Die Allianz wird den Webshop von Xsolla nutzen, um Curve Games dabei zu unterstützen, seine Videospiele über eine Produktseite zu präsentieren, den Umsatz zu steigern und das Potenzial der einzelnen Titel zu maximieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240703216108/de/

(Graphic: Xsolla)

Diese strategische Zusammenarbeit beginnt mit der Integration der erstklassigen Lösungen von Xsolla einschließlich des Xsolla Web Shops und des Site Builders zur Unterstützung der Veröffentlichung des hochkarätigen Titels Dungeons of Hinterberg im Juli. In diesem Action-Rollenspiel und Gesellschaftssimulator können Sie das wunderschöne Bergdorf Hinterberg erkunden und die Magie entdecken, die sich in seinen Verließen verbirgt.

Chris Meredith, SVP EMEA bei Xsolla, äußerte sich begeistert über die neue Partnerschaft: "Es ist großartig, mit einem Herausgeber zusammenzuarbeiten, der sich seit so langer Zeit für die Entwicklung und das Wachstum von Indie-Entwicklern einsetzt wie Xsolla selbst." "Ihre einzigartige Vision und ihr innovativer Ansatz bei der Spieleentwicklung passen perfekt zu unserer Mission, Entwicklern, Herausgebern und Spielern das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Diese Partnerschaft wird ihre bahnbrechenden Titel einem breiteren Publikum zugänglich machen und ihnen einen festen Platz auf der Landkarte als wichtiger Akteur in der Spieleindustrie verschaffen."

Der Web Shop von Xsolla ist eine benutzerzentrierte Handelslösung, die speziell für mobile Spiele entwickelt wurde. Die Lösung unterstützt die Monetarisierung von Spielen, die Rentabilität von Spielen sowie Marketingaktionen und -kampagnen für den direkten Kundenkontakt. Xsolla hat in Zusammenarbeit mit Partnern mehr als 350 Webshops für Handyspiele mit mehr als 700 Zahlungsmethoden für die Nutzer eingeführt. Der Webshop von Xsolla ermöglicht eine lokalisierte Monetarisierung in mehr als 200 Ländern weltweit.

Stuart Dinsey, Executive Chair bei Curve Games, fügte hinzu: "Wir freuen uns riesig, mit Xsolla zusammenzuarbeiten", sagte er. "Ihr Engagement für außergewöhnliche Spielerlebnisse spiegelt unsere Leidenschaft für die Entwicklung denkwürdiger und innovativer Spiele wider. Mit ihrer Unterstützung sind wir zuversichtlich, dass unsere Spiele neue Höhen erreichen und bei Spielern auf der ganzen Welt Anklang finden werden wie nie zuvor."

Über Curve Games

Curve Games (Teil der Catalis Group) ist ein preisgekröntes unabhängiges Label, das mit Entwicklern auf der ganzen Welt zusammenarbeitet, um das Beste an interaktiver Unterhaltung zu liefern. Mit einem einzigartig vielfältigen Spielekatalog, der bekannte Indie-Hits wie For the King, Bomber Crew, The Ascent, Lawn Mowing Simulator und den millionenfach verkauften Smash-Hit Human Fall Flat umfasst, ist Curve Games als einer der führenden Herausgeber von unabhängigen Spielen weltweit anerkannt. Weitere Informationen über Curve Games finden Sie unter http://www.curvegames.com

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen und verfügt über ein robustes und leistungsstarkes Paket von Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Branche entwickelt wurden. Seit seiner Gründung im Jahr 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -verlagen jeder Größe dabei geholfen, ihre Spiele weltweit und auf verschiedenen Plattformen zu finanzieren, zu vermarkten, zu lancieren und zu monetarisieren. Als innovativer Marktführer im Spielehandel hat es sich Xsolla zur Aufgabe gemacht, die Komplexität des globalen Vertriebs, Marketings und der Monetarisierung zu lösen, um unseren Partnern zu helfen, mehr Regionen zu erreichen, mehr Umsatz zu generieren und Beziehungen zu Spielern auf der ganzen Welt aufzubauen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und unterhält Niederlassungen in Montreal, London, Berlin, Peking, Guangzhou, Seoul, Tokio, Kuala Lumpur, Raleigh und anderen Städten auf der ganzen Welt. Xsolla unterstützt große Spielehersteller wie Valve, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo und viele mehr.

Weitere Informationen erhalten Sie unter xsolla.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240703216108/de/

Contacts:

Derrick Stembridge

Global Director of Public Relations, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com