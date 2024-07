© Foto: AdobeStock



Platin und Palladium konnten in den letzten Monaten nicht wirklich überzeugen. Vor allem Palladium musste kräftig Federn lassen. Die beiden PGM haben nun aber die Chance, die untere Trendwende einzuläuten. Platin will über die 1.000 US-Dollar zurück Fundamentale Belastungsfaktoren sorgten in den letzten Monaten dafür, dass Platin nicht in Schwung kam. Von ausgedehnten Aufwärtsbewegungen oder gar einer ausgeprägten Hausse, wie sie bei Gold in den vergangenen Monaten zu beobachten war, war Platin weit entfernt. Allenfalls kurze, knackige Erholungsversuche, die sich aber recht schnell als Strohfeuer entpuppten, stellte Platin auf die Beine. Das soll nun anders werden. Der obere Chart …