SHANGHAI, July 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- UnionPay International hat seine größte Sommer-Marketingkampagne gestartet, die sich an Touristen aus China richtet. Sie bietet zahlreiche Vorteile wie Händlerrabatte von bis zu 33 %, günstige Wechselkurse und Cashback von bis zu 12 % von Banken. Mehr als 10.000 Händler weltweit und mehr als 10 kartenausgebende Banken haben sich beteiligt und decken beliebte Reiseziele wie Frankreich ab.

Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist verfügbar, indem Sie auf diesen Link klicken.

Das weltweite UnionPay-Akzeptanznetzwerk hat sich auf 182 Länder und Regionen außerhalb des chinesischen Festlandes ausgedehnt. Es bietet verschiedene Zahlungsoptionen, darunter Bargeldabhebung, Kartenzahlung, QR-Code-Zahlung und mobile Zahlung, so dass Touristen je nach ihren Vorlieben und der lokalen Akzeptanzumgebung wählen können.

In Europa werden UnionPay-Karten in über 90 % der Regionen akzeptiert, während sie in Australien und Neuseeland an über 95 % der POS-Terminals der Händler verwendet werden können. Karteninhaber können Kartenzahlungen oder Abhebungen vornehmen, ohne im Voraus Geld umtauschen zu müssen. In Ländern wie Japan, Südkorea, Singapur, Malaysia und Thailand haben bereits zahlreiche Händler die UnionPay QR-Code-Zahlung eingeführt.

Außerdem akzeptieren über 5.000 Schulen in Übersee UnionPay-Kartenzahlungen. Studierende, die ins Ausland gehen, können über Flywire exklusive Rabatte auf Zahlungen erhalten. Mit der UnionPay Zhuojun Card für internationale Studierende der Bank of China können sie außerdem von Cashback-Belohnungen und anderen exklusiven Vorteilen profitieren.

Diese Kampagne erstreckt sich über 25 Länder und Regionen und umfasst verschiedene Szenarien wie Kaufhäuser, Restaurants, Hotels, Verkehrsmittel und Touristenattraktionen. Karteninhaber können bei großen Fluggesellschaften wie United Airlines und Cathay Pacific sowie am internationalen Flughafen Hongkong und den japanischen Flughäfen Narita und Kansai von Preisnachlässen bei der Ticketausstellung und bei Einkäufen profitieren. Exklusive Angebote gibt es auch für die "Spectrum of the Seas" von Royal Caribbean, die Hongkonger Octopus-Karte und die japanische Suica-Karte. Beliebte Kaufhäuser wie Harbour City in der Sonderverwaltungszone Hongkong, Matsuya Ginza in Japan und Harrods im Vereinigten Königreich, Galeries Lafayette in Frankreich sowie über 20 Einkaufszentren in Europa bieten UnionPay-Karteninhabern Rabatte.

Jetzt können UnionPay-Karteninhaber in der Sonderverwaltungszone Hongkong, der Sonderverwaltungszone Macau und Singapur sowie bei beliebten Händlern in Destinationen wie Dubai und Fidschi bevorzugte Wechselkurse für alle ihre Ausgaben nutzen. In der Sonderverwaltungszone Hongkong, Südkorea, Thailand, Australien, Neuseeland und den Vereinigten Staaten kommen Karteninhaber in den Genuss von Sofortrabatten oder Cashback-Angeboten, wenn sie den UnionPay QR-Code oder die mobile Zahlung verwenden. In Frankreich haben Karteninhaber die Möglichkeit, bei einem qualifizierten Einkauf mit ihrer UnionPay-Karte bei teilnehmenden Händlern landesweit Freikarten für das Louvre-Museum zu erhalten.

Inländische Geschäftsbanken, darunter die Industrial and Commercial Bank of China, bieten UnionPay-Karteninhabern exklusive Cashback- oder Sofortrabattangebote.

Quelle: UnionPay International