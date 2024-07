Solide Geschäftszahlen treiben Aktienkurs

Die Aktie des Leasingspezialisten Grenke verzeichnete am Mittwochmorgen einen deutlichen Kursanstieg und notierte an der Spitze des SDAX. Dies ist auf die Veröffentlichung starker Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2024 zurückzuführen. Grenke konnte im zweiten Quartal einen signifikanten Zuwachs beim Neugeschäft verbuchen, was sich positiv auf den Aktienkurs auswirkte. Die Papiere stiegen bis zum Mittag um 11,5 Prozent auf 23,35 Euro und erreichten zeitweise sogar den höchsten Stand seit Anfang April mit 23,70 Euro. In den vergangenen Monaten hatte die Aktie neue Jahrestiefststände markiert, doch die solide Geschäftsentwicklung und der Zuwachs in Südeuropa kehrten den Abwärtstrend um.

