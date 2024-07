Base Dawgz führt Staking ein: Presale explodiert auf 2,3 Mio. $ - was steckt dahinter?

Base Dawgz (DAWGZ) hat mittlerweile die Einführung seiner Staking-Funktion offiziell bekannt gegeben, wodurch Token-Inhaber nun mit dem Verdienen von Belohnungen beginnen können. Mit dem Staking gibt es ein neues Feature beim viralen Meme-Coin.

Der vielversprechende neue Meme-Coin auf der Ethereum-Layer 2, Base, hat insgesamt 1,69 Milliarden $DAWGZ-Token für Staking-Belohnungen reserviert, was 20 Prozent des gesamten Token-Angebots von 8,4 Milliarden entspricht.

Bei DAWGZ sind stündliche Ausschüttungen von insgesamt 192.000 $DAWGZ-Token vorgesehen, die über ein Jahr hinweg erfolgen. Dieser Zeitplan ermöglicht eine kontinuierliche Vermehrung der Bestände und maximiert potenzielle Gewinne mit jeder Stunde.

Der Vorverkaufspreis ist mittlerweile von 0,00479 US-Dollar pro $DAWGZ auf 0,00581 US-Dollar gestiegen. Mit einem weiteren Preisanstieg innerhalb der nächsten sechs Tage bietet sich eine günstige Gelegenheit, am Vorverkauf teilzunehmen und $DAWGZ für einen hohen jährlichen Prozentsatz zu staken. Denn noch sind Buchgewinne möglich, die die Renditechance erhöhen und das Risiko mindern.

Base Dawgz: Bullisch! Presale strebt Richtung 2,5 Mio. $

Die Einführung der Staking-Funktion von Base Dawgz folgt unmittelbar auf den erfolgreichen Vorverkauf, der bisher über 2,3 Millionen US-Dollar eingebracht hat.

Investoren spekulieren nun, dass Base Dawgz zum führenden Meme-Coin auf Base avancieren könnte. Zumindest wirkt die Dynamik rund um DAWGZ positiv. Base Dawgz, mit seinem Extremsport-inspirierten Base-Jumping-Maskottchen Shiba Inu, könnte weiteres Momentum zu Base bringen und möchte bestenfalls der nächste hochkapitalisierte Meme-Coin auf der L2 werden.

Dieses Potenzial ist greifbar, insbesondere da Base Solana rasch als führende Blockchain für Meme-Coins ablöst. Der Total Value Locked (TVL) von Base ist auf 1,53 Milliarden Dollar gestiegen und nähert sich Solanas 4,6 Milliarden Dollar an.

Bevor Base Dawgz jedoch den Spitzenplatz auf der Meme-Coin-Liste der Base-Chain einnimmt, sollen 2,5 Millionen US-Dollar im Presale erreicht werden - ein Meilenstein, der bis zum Ende der Woche realistisch erscheint.

Congrats $DAWGZ



We reached $2.3 million raised! Let's keep pushing to 2.5! pic.twitter.com/uoAr2OMTGo - Base Dawgz (@BaseDawgz) July 2, 2024

Mit der Einführung des Staking-Mechanismus können frühe Investoren nun zusätzlichen Wert aus ihren Token ziehen. Diese Maßnahme stärkt das Vertrauen der Investoren in die Zukunft von DAWGZ, da sie Anreize für das Halten der Token für passives Einkommen bietet. Die weitere Sperrung von DAWGZ fördert zudem eine positive langfristige Preisentwicklung von $DAWGZ. Denn Staking vermindert das handelbare Angebot. Knappes Angebot und steigende Nachfrage bringen dann steigende Kurse.

DAWGZ Staking startet: Was kommt als Nächstes?

Die Verteilung der Belohnungen für Investoren, die ihre Token gekauft und eingesetzt haben, beginnt 24 Stunden nach dem Start des Stakings. Dies gewährleistet eine faire Chance für alle, ihre Token zu sperren und Belohnungen zu erhalten. Rückwirkende Belohnungen für Vorverkaufskäufer werden in Kürze ebenfalls möglich sein. Damit wird das Staking zum festen Bestandteil bei Base Dawgz.

Zusätzlich zum Staking können Investoren über das Social-Rewards-Programm weitere $DAWGZ-Token verdienen. Dieses Programm ermöglicht es Community-Mitgliedern, Punkte zu sammeln, indem sie Memes und Beiträge über Base Dawgz in sozialen Medien teilen. Nach Abschluss des Vorverkaufs können diese Punkte gegen $DAWGZ-Token eingetauscht werden.

Dieser duale Ansatz hebt das Potenzial von Base Dawgz hervor. Die Kombination ist auch der Grund, warum diverse Youtube-Kanäle wie Coincierge bullisch für DAWGZ werden:

Starker Start in Presale: Letzte Chance auf maximale Buchgewinne bei DAWGZ

Zwanzig Prozent des gesamten Tokenangebots von Base Dawgz sind für den Vorverkauf reserviert. Das Team hat 20 Prozent (1,69 Milliarden $DAWGZ) für Early-Adopters im Vorverkauf zugeteilt.

Base Dawgz ist auf mehreren Blockchains aktiv, sodass Käufer ihr bevorzugtes Netzwerk aus Base, Ethereum, Solana, Avalanche oder BSC auswählen können. Nach der Auswahl des Netzwerks kann der Meme-Coin mit Base (ETH, USDC), ETH (ETH/USDT), SOL, BSC (BNB/USDT) oder AVAX erworben werden.

Der Smart Contract von Base Dawgz hat erfolgreich eine vollständige Prüfung durch Solid Proof bestanden, die keine Probleme im Code festgestellt hat. Wer den aktuellen Preis für einen Einstieg nutzen möchte, muss sich mit der Analyse beeilen - denn die Preiserhöhung in fünf Tagen wird DAWGZ erneut verteuern.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.