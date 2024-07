3 Gründe für eine Kursexplosion bei Pepe Unchained

$PEPE gehört zweifellos zu den größten Erfolgsgeschichten aller Meme-Coins. In nur einem Jahr konnte sich der Coin mit Pepe dem Frosch als Meme von einer kleinen Randerscheinung zum drittgrößten Meme-Coin mit einer Marktkapitalisierung von über 4,3 Mrd. Dollar hocharbeiten. Man könnte sagen, die Verwandlung vom Frosch zum Krypto-Prinzen. Doch in der aktuellen Korrektur gerät der ehemalige Anlegerliebling immer weiter unter Druck.

Insgesamt hat er seit seinem Allzeithoch im Mai dieses Jahres -40 % verloren. Besserung scheint nicht in Sicht zu sein und so mancher Investor bekommt schon ein paar Schweißperlen auf der Stirn. Doch es gibt noch Hoffnung am Horizont. Denn während $PEPE schwächelt, wartet im ICO schon die nächste Generation darauf, in den Olymp der größten Meme-Coins vorzudringen. Der Name des Coins: Pepe Unchained ($PEPU) und 3 Hinweise deuten darauf hin, dass $PEPU explodieren könnte.

($PEPE ist mittlerweile der drittgrößte Meme-Coin am Markt, mit einer Marktkapitalisierung von über 4,3 Mrd. Dollar - Quelle: coinmarketcap.com)

Grund #1: Pepe Unchained ist wie $PEPE - nur besser!

$PEPU ist ganz ähnlich wie $PEPE, nur in jeder Hinsicht besser! So hat $PEPU eine eigene Layer-2-Lösung. Das bedeutet, dass der Meme-Coin nicht von einer anderen Blockchain abhängig ist, sondern seine eigene hat! Diese funktioniert nicht nur 100x schneller als die von Ethereum und ist sicherer, sondern zudem günstiger. Die einfache Verfügbarkeit und die schnellen, günstigen Transaktionen könnten das Handelsvolumen nach dem Start von $PEPU an den dezentralen Börsen regelrecht explodieren, was zu hohen Gewinnen für alle frühen Anleger von Pepe Unchained führen könnte. Zudem könnte die Blockchain von $PEPU ein eigenes Ökosystem, ähnlich dem von Solana erschaffen, wodurch der Coin rasant an Bekanntheit in der weltweiten Krypto-Community erlangen könnte.

Grund #2: $PEPU bietet einen extrem hohen APY im Staking-Pool

Pepe Unchained bietet seinen Investoren eine Staking-Funktion. Und zwar eine, über die extrem hohe Gewinne gemacht werden könnten! Denn der Staking-Pool bietet den Investoren von $PEPU derzeit einen jährlichen APY von 882 % pro Jahr. Da die gestakten Token mindestens eine Woche nach dem offiziellen Start an den Börsen für den Verkauf gesperrt sind, könnte das den Verkaufsdruck nach dem Start reduzieren, wodurch im Umkehrschluss der Kurs stark ansteigen könnte.

(Der Staking-Pool von $PEPU zeigt derzeit einen sehr hohen APY mit +882 % - Quelle: pepeunchained.com)

Grund #3: $PEPU zeigt bereits eine überdurchschnittlich hohe Nachfrage

Der Vorverkauf von Pepe Unchained ist erst vor wenigen Wochen gestartet und zeigt dennoch bereits eine unglaubliche Nachfrage. In der kurzen Zeit konnten bereits 2,1 Mio. Dollar eingesammelt werden und auch die Social-Media-Kanäle des Coins zeigen stetig steigendes Interesse der Anlegergemeinschaft. So verfolgen bereits über 7.500 Trader und Investoren die Erfolgsgeschichte von $PEPU. Tendenz stark steigend.

Die gewaltige Nachfrage und die Wellen, die Pepe Unchained bereits jetzt schlägt, haben auch schon zahlreiche Analysten auf den Plan gerufen. Diese haben den neuen Coin aufmerksam unter die Lupe genommen und kommen mehrheitlich zu dem Ergebnis, dass $PEPU das Potenzial auf x100 nach dem Start haben könnte. Ob $PEPU tatsächlich so stark ansteigen kann, wie $PEPE wird die Zeit zeigen müssen. Damit würde der Coin weit über den x100 liegen. Ausgeschlossen ist es jedenfalls nicht und derzeit bildet $PEPU eine hervorragende Alternative zu $PEPE. Allerdings erhöht der Presale in weniger als 24 Stunden seine Preise. Für alle investierten Anleger bedeutet das, dass sie einen Buchgewinn erhalten. Aber alle, die bisher nicht in $PEPU investiert sind, heißt das, dass sie vielleicht den besten Preis verpasst haben, den sie in Pepe Unchained jemals erhalten werden.

