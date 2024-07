Am Montag machte sich aufgrund von Zinshoffnungen noch dezent gute Laune breit, doch tags darauf machte sich schon wieder zu weiten Teilen trübe Stimmung breit. Beim Dow Jones reichte es am Dienstag noch für zarte Zugewinne, doch im DAX gab es ein klares Minus zu sehen. Zu den Verlierern zählten nicht nur die Üblichen Verdächtigen.Vergleichsweise deutliche Verluste musste die Aktie von Nvidia (US67066G1040) wegstecken, mit der es um 1,3 Prozent bis auf 122,67 US-Dollar in die Tiefe ging. Nachbörslich wertete das Papier noch etwas mehr ab. Derartige ...

