Die Aktie der Deutschen Bank verzeichnet heute einen signifikanten Kursanstieg. Gestützt durch eine positive Analystenbewertung der kanadischen Bank RBC, die ihre Einstufung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 17,75 Euro bestätigt hat, kletterte der Aktienkurs am Mittwochnachmittag auf 15,764 Euro, was einem Plus von 3,57 Prozent entspricht. Der bisherige Tageshöchststand lag sogar bei 15,838 Euro. Diese Entwicklung wird von mehreren Faktoren begünstigt, darunter eine starke Emissionsaktivität bei Anleihen und Krediten sowie positive Kapitalmarkttrends im zweiten Quartal.

Chancen für mutige Anleger

Während die Entspannung nach den Wahlen in Frankreich ebenfalls eine Rolle spielen könnte, bleibt unklar, ob dies der Beginn einer neuen Rallye oder lediglich ein kurzfristiger Anstieg ist. Die Aktie verteuerte sich [...]

Hier weiterlesen