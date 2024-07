Kursanalyse Bitcoin: Können die Bullen eine tiefere Korrektur verhindern

Jüngst hat Bitcoin eine volatile Kursentwicklung durchlaufen, was bei Anlegern sowohl Besorgnis als auch Hoffnung auf eine bevorstehende Erholung geweckt hat. Angesichts des jüngsten Preisrückgangs stehen die Bullen nun vor der Herausforderung, eine tiefere Korrektur zu verhindern und den Kurs wieder in Richtung neuer Höchststände zu treiben.

Bitcoin scheint in Richtung 60.000 Dollar zurückzufallen

In den letzten Monaten erlebte Bitcoin eine überwiegend negative Kursentwicklung. Seit dem Erreichen des Allzeithochs von knapp 74.000 $ im März befindet sich der Preis in einer Konsolidierungsphase, in der er zwischen 60.000 $ und 70.000 $ schwankt. Nachdem der Coin bereits einmal auf 60.000 $ zurückgefallen war und mehrere Versuche unternommen hatte, die 70.000 $-Marke nachhaltig zu überwinden, kam es im letzten Monat erneut zu einer Korrekturbewegung. Diese führte den Kurs vom oberen Ende der Range bei knapp über 70.000 $ zurück auf den unteren Range-Support bei 60.000 $. Dadurch verzeichnete Bitcoin im letzten Monat ein Minus von über 12 %.

Nachdem der Coin in der letzten Woche zwischen 60.000 $ und 62.000 $ konsolidiert hatte, gelang es ihm zu Beginn des neuen Monats Juli, seinen Wert auf 63.500 $ zu steigern. Viele Anleger hofften, dass der Kurs nun wieder in Richtung der oberen Bereiche der Konsolidierungsrange zwischen 67.000 $ und 70.000 $ steigen würde. Leider wurde Bitcoin beim Widerstand bei 63.500 $ abgelehnt und fiel innerhalb der letzten zwei Tage erneut auf einen aktuellen Wert von 60.500 $ zurück. Das führte allein innerhalb der letzten 24 Stunden zu einem Minus von über 3 % und seine Marktkapitalisierung fiel erneut unter 1,2 Billionen $. Das Handelsvolumen lag in den letzten 24 Stunden bei circa 23,5 Milliarden $, was ein durchschnittliches Niveau darstellt.

Zusätzlich zeigt sich, dass die Marktdominanz von Bitcoin in den letzten Wochen von einem hohen Stand bei über 54 % auf 53,1 % zurückgegangen ist. Das stellt zwar immer noch ein sehr hohes Niveau dar, jedoch ist es leicht rückläufig. Auslöser für den Abverkauf von Bitcoin im letzten Monat dürften verschiedene Verkaufstreiber wie die Kapitulation der Bitcoin-Miner aufgrund der Halbierung ihrer Mining-Rewards nach dem jüngsten Bitcoin-Halving sowie größere Abflüsse aus den neuen Bitcoin-Spot-ETFs sein.

Viele Analysten rechnen jedoch damit, dass diese Verkaufstreiber bald zum Erliegen kommen dürften. Aus diesem Grund erwarten viele Experten schon bald eine größere Erholung und erneute Rallye für Bitcoin. Doch wird diese wirklich eintreten und wann könnte es so weit sein?

So könnte es nun für BTC weitergehen

Auf seinem aktuellen Niveau ist es für Bitcoin essenziell wichtig, dass er sich weiterhin in der Konsolidierungsrange zwischen 60.000 $ und 70.000 $ halten kann. Zwar wäre ein erneuter kleiner Dip unter die 60.000 $-Marke nicht weiter besorgniserregend, solange Bitcoin sich schnell wieder erholen kann. Sollte der Kurs jedoch substantiell unter 60.000 $ auf die nächstgelegenen Unterstützungsniveaus bei 57.500 $ oder sogar 56.000 $ abrutschen, würde dies sehr negative Impulse senden und die bisher positive Chartstruktur der letzten Monate weiter zerstören.

Ein solches Negativszenario könnte dazu führen, dass der Kurs noch weiter in Richtung 52.000 $ oder sogar 50.000 $ abrutscht, bevor er sich wieder stabilisieren kann. Viele Analysten schätzen eine so tiefe Korrektur jedoch als eher unrealistisch ein. Ein Wertverfall unter 50.000 $ wird von den meisten sogar ausgeschlossen, da es aktuell einfach zu viele positive Marktentwicklungen und bullische Implikationen im Kryptomarkt gibt. Ein solcher starker Dip von Bitcoin würde nach Ansicht der meisten Analysten sehr schnell wieder aufgekauft werden.

Sollte es Bitcoin auf der anderen Seite gelingen, sich weiterhin über 60.000 $ zu halten, könnte er in den kommenden Tagen und Wochen seine Erholung in Richtung der höheren Bereiche der aktuellen Konsolidierungsrange fortsetzen und schnell wieder in Richtung 65.000 $, 67.000 $ oder sogar 70.000 $ steigen. Sollte es ihm anschließend gelingen, die 70.000 $ erneut zu testen, könnte im Chart ein sogenanntes W-Pattern mit einem doppelten Boden bei 60.000 $ ausgebildet werden. Dies würde eine weitere Rallye in Richtung eines neuen Allzeithochs bei 80.000 $ oder darüber hinaus stärken.

Für den weiteren Jahresverlauf und bis 2025 schwanken die Prognosen der Analysten zur Wertentwicklung von Bitcoin stark. Einige sehen Werte zwischen 80.000 $ und 100.000 $, während optimistischere Prognosen sogar bei 150.000 $, 200.000 $, 500.000 $ oder sogar 1 Million $ liegen.

99BTC stellt jetzt eine interessante Investitionsalternative zu Bitcoin dar

Von einer möglichen Bitcoin-Rallye könnten natürlich auch kleinere Altcoins erheblich profitieren. Ein herausragendes Beispiel für einen solchen aufstrebenden Coin ist derzeit 99BTC. Der Coin gehört zur bereits etablierten Krypto-Bildungsplattform 99Bitcoins und wurde kürzlich zusammen mit dem innovativen Learn-to-Earn-Mechanismus eingeführt.

Die Krypto-Bildungsplattform 99Bitcoins strebt mit dieser Neuerung an, sich selbst zu transformieren und gleichzeitig einen Anreiz für neue Anleger zu schaffen, sich über Kryptowährungen zu informieren und dies über ihre Plattform zu tun. Der Learn-to-Earn-Mechanismus ermöglicht es Anlegern, durch das Absolvieren von Bildungseinheiten echte Renditen in Form von 99BTC zu verdienen. Das Konzept macht die Plattform besonders attraktiv und könnte in den kommenden Wochen und Monaten zu erheblichem Wachstum sowohl für die Plattform als auch für den neuen Coin 99BTC führen.

Der Coin befindet sich aktuell noch in der sogenannten Pre-Sale-Phase, in der er zu einem vergünstigten Kurs von derzeit nur 0,00112 Dollar erworben werden kann. Die Phase hat bereits Investitionen von über 2,3 Millionen Dollar angezogen. Anleger, die 99BTC erwerben oder durch den Learn-to-Earn-Mechanismus verdienen, haben die Möglichkeit, ihre Coins entweder gegen verschiedene Vorteile auf der Plattform selbst einzutauschen oder sie an Krypto-Börsen zu handeln beziehungsweise zu verkaufen.

Besonders attraktiv wird das Investment in 99 BTC durch die Möglichkeit des Stakings, das derzeit jährliche Renditen von bis zu 700 % ermöglicht. Die hohen Renditen könnten für viele Anleger ein starker Anreiz sein, in den Coin zu investieren und ihn zu staken, was gleichzeitig die Stabilität und das Wachstum des Netzwerks fördert.

