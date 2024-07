Geht es nach den Experten der DZ Bank, so ist das Übernahmeangebot von Adnoc für den Chemieriesen Covestro zu niedrig. Denn aus Sicht von deren Analyst Peter Spengler spiegelt die Offerte in Höhe von 62 Euro je Aktie nicht den fairen Wert für eine Komplettübernahme von einem zyklischen Unternehmen in der Talsohle wider.Er hat sein Anlagevotum für die Covestro-Anteilscheine angesichts der konkreten Übernahmeverhandlungen mit dem Ölriesen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten auf "Kaufen" belassen. ...

