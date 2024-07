© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion - Dall-E



Die Aktie des Online-Modehändlers Zalando ist in den vergangenen Wochen nicht gut gelaufen. Jetzt aber könnte sich plötzlich ein Kaufsignal ergeben.Zum Wochenauftakt profitierte der Online-Händler für Mode und Bekleidung Zalando von einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank. Ein Analyst bescheinigte der Aktie ein Aufwärtspotenzial von bis zu 50 Prozent. Zalando-Aktie handelt mit Rallye-Chance Eine durchaus mutige Ansage, wenn man bedenkt, dass die Aktie mit Kursgewinnen von rund 8 Prozent in diesem Jahr bislang nur mäßig beeindrucken konnte und die Anteile in den vergangenen Wochen mit starken Verlusten handelten. Tatsächlich sind die Vermutungen um eine mögliche Rallye der Aktie alles andere …