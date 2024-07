The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.07.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.07.2024ISIN NameDE000LB1DUB1 LBBW BAS BOS SZ 17/24DE000LB1DTT5 LBBW BAS BOS SZ 17/24DE000LB1DTS7 LBBW R6C BOS SZ 17/24DE000LB1DTR9 LBBW DTE BOS SZ 17/24DE000LB1DUC9 LBBW DAI BOS SZ 17/24DE000LB1A7D7 LBBW BAS BOA SZ P 16/24DE000LB1A7C9 LBBW AIR BOA SZ P 16/24DE000LB010D8 LBBW EOAN BOA SZ P 15/24DE000LB1DTQ1 LBBW DAI BOS SZ 17/24DE000LB1A7E5 LBBW DAI BOA SZ P 16/24DE000LB010C0 LBBW AXA BOA SZ P 15/24XS2019231823 BURGAN BANK 19/UND. FLRXS2017807301 BBK BSC 19/24 MTNDE000HLB4J76 LB.HESS.-THR. 0514B/001US53944YAL74 LLOYDS BKG 20/25 FLRXS2020663055 MITSUBISHI 19/24 MTNXS1084942470 CO.NAC.COB.CHILE 14/24XS0841073793 POLEN 12/24 MTNDE000NWB18F1 NRW.BANK IS.A.18F 18/24DE000LB1DY97 LBBW BONS BSKT 17/24DE000LB1DXD1 LBBW VOW3 BONS SZ 17/24DE000LB1DXQ3 LBBW BONS BSKT 17/24DE000LB1DXC3 LBBW VODI BONS SZ 17/24DE000LB1DXA7 LBBW BAS BONS SZ 17/24DE000LB1DUL0 LBBW R6C BOS 17/24DE000LB1DUE5 LBBW TOTB BOS SZ 17/24DE000LB1DUD7 LBBW ASG BOS SZ 17/24DE000LB1DXB5 LBBW ASG BONS SZ 17/24