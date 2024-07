Der DAX konnte am Mittwoch nach dem jüngsten Dämpfer wieder deutlich zulegen. Die Aussicht auf eher früher als später sinkende US-Leitzinsen haben für Unterstützung gesorgt. Am Ende stieg der deutsche Leitindex 1,2 Prozent auf 18.374,53 Punkte. Und auch am heutigen Donnerstag könnte es beim DAX weiter nach oben gehen. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,2 Prozent höher auf 18.408 Punkte.Auf der Terminseite bleibt es derweil weiter ruhig. Redcare Pharmacy hat die Zahlen für das zweite Quartal ...

