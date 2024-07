Die Aktie von Redcare Pharmacy baut ihre Erholung am Donnerstag vorbörslich aus. Auslöser sind die vorläufigen Quartalszahlen, die das Unternehmen am Morgen veröffentlichte. Diese kamen am Markt gut an. Im zweiten Quartal 2024 konnte Redcare Pharmacy den Gesamtumsatz um ein Drittel auf 560 Millionen Euro steigern, was den Prognosen der von Bloomberg befragten Analysten entsprach (558 Millionen Euro). ...

