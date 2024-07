Hannover (www.anleihencheck.de) - Der ISM Services PMI hat sich am aktuellen Rand deutlich verschlechtert, so die Analysten der Nord LB.Mit lediglich noch 48,8 Punkten habe sich die Stimmung im US-Dienstleistungssektor im Juni deutlich verschlechtert - und notiere nun fast schon auf Augenhöhe mit dem Sentiment in der lahmenden Industrie der Vereinigten Staaten. Dabei sei die wichtige Unterkomponente "Business Activity" regelrecht eingebrochen. Auch die Entwicklung der Zeitreihe "New Orders" sorge für keinen Optimismus. Grundsätzlich würden diese Zahlen per se für eine baldige Leitzinssenkung durch die FED sprechen. Allerdings hätten sich auch neue Hinweise auf einen nur sehr schleppenden Rückgang der Inflationsgefahren ergeben. Insofern stehe die US-Notenbank weiterhin vor einem beinahe schon klassischen Dilemma. (Ausgabe vom 03.07.2024) (04.07.2024/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...