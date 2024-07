Luzern (ots) -Die Themen:Fünf Fragen an Matthias Knoch, Caritas-Landesdirektor für die Venezuelakrise"Oft reichen die Gehälter nur für wenige Tage"Anna HaselbachDer Wohnungsmarkt grenzt aus - Caritas nimmt in Positionspapier StellungWenn die Wohnungssuche ein Ding der Unmöglichkeit istLaura ScheidererCaritas Schweiz setzt sich für Familien im Asylverfahren einWird das Recht auf Familienleben genügend beachtet?Monika TrajkovskaAnhaltende Perspektivlosigkeit und unzureichende internationale UnterstützungDie vergessene Krise in SyrienAngela LindtPressekontakt:Der Mediendienst der Caritas Schweiz ist ein Angebot mit Hintergrundtexten zur freien Verwendung. Für Rückfragen stehen die Autorinnen und Autoren gerne zur Verfügung.Download als PDF unter www.caritas.ch/mediendienst (nicht öffentlich zugänglich)Original-Content von: Caritas Schweiz / Caritas Suisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000088/100921216