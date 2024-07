Wie die Bundesstatistiker soeben meldeten, bekamen die deutschen Verarbeiter im Mai voraussichtlich 1,6 % weniger Neu-Bestellungen herein als im Vormonat; es ist der 5. Rückgang in Folge. Gegenüber dem Vorjahresmonat sind es wohl 8,6 % weniger Orders. Im Dreimonatsvergleich März bis Mai verbuchte die Industrie 6,2 % weniger neue Aufträge als in den drei Monaten zuvor. Dies ist indes einem Großauftrag im Dezember geschuldet. Ohne diese Groß-Orders kommt im genannten Zeitraum von drei Monaten ein Minus von 0,8 % heraus. Während Investitionsgüter-Hersteller im Mai 4,3 % weniger Neu-Bestellungen erhielten als im April 2024, konnten Vorleistungs- und Konsumgüter-Produzenten 1,4 bzw. 4,9 % mehr Aufträge schreiben.



Annerose Winkler



Der Deutsche Unternehmerbrief



www.bernecker.info



Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!