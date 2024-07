Strategische Zusammenarbeit sorgt für Kursanstieg

Ein bedeutendes milliardenschweres Rüstungsprojekt hat die Rheinmetall Aktie gestern stark angetrieben. Das Düsseldorfer Unternehmen plant eine Zusammenarbeit mit dem italienischen Leonardo-Konzern im Panzerbau, was am Mittwoch zu einem Kursgewinn von 4,82 Prozent auf 505 Euro im XETRA-Handel führte. Diese strategische Partnerschaft könnte die Marktposition von Rheinmetall erheblich stärken und das Vertrauen der Investoren weiter steigern.

Der DAX erholte sich am gleichen Tag nach den jüngsten Verlusten und verzeichnete einen Anstieg von über 200 Punkten, was einem Plus von 1,19% auf 18.379 Punkte entspricht. Besonders hervorzuheben sind die Aktien von Rheinmetall, die zu den meistgehandelten Papieren des Tages zählten, während andere Schwergewichte wie Daimler Truck und Munich Re [...]

