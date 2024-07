Die Aktie des Reifenherstellers kann am Donnerstag vorbörslich deutlich zulegen. Am Tag zuvor ging es auf Tradgate nach Handelsschluss bereits mehr als sieben Prozent aufwärts. Hintergrund sind starke Hoffnungen in das China-Geschäft des Konzerns. Das Jahr 2024 bleibt für den europäischen Autozulieferermarkt eine echte Herausforderung. Continental rechnet mit einer schwachen Marktperformance in Europa, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...