Krypto Breaking News: Der Markt bricht ein - Das Spiel ist aus

Am 4. Juli erlebte Bitcoin einen markanten Preisrutsch und fiel kurzzeitig auf 57.874 US-Dollar bei Coinbase, was das erste Unterschreiten der 58.000-Dollar-Marke seit über zwei Monaten darstellt. Auch alle andere Währungen (außer Stablecoins) sind teilweise hart ins Minus gerutscht. Laut den neuesten Daten hat sich die Leitwährung Bitcoin leicht erholt und wird derzeit bei 58.769 US-Dollar gehandelt. Dennoch bleibt er für die Woche um 3,4% im Minus, so TradingView.

Der Preissturz hat vor allem gehebelte Long-Positionen stark getroffen und zu erheblichen Liquidationen geführt. Laut CoinGlass wurden in den letzten 24 Stunden Bitcoin-Long-Positionen im Wert von über 54,9 Millionen US-Dollar liquidiert. Auch Ether (ETH) blieb nicht verschont, mit Liquidationen von 57,9 Millionen US-Dollar in Erwartung der bevorstehenden Einführung von Spot Ether ETFs Mitte Juli.

Übersicht von CoinMarketCap, nur Stablecoins sind nicht rot, Quelle: www.coinmarketcap.com

Einfluss von Mt. Gox

Ein weiterer Grund für den Abwärtstrend ist die bevorstehende Rückzahlung durch die insolvente japanische Krypto-Börse Mt. Gox, die ab Anfang Juli etwa 8,5 Milliarden US-Dollar in Bitcoin an ihre Gläubiger zurückzahlen soll. Einige Analysten glauben, dass diese Rückzahlung nicht so schwerwiegend ausfallen könnte wie befürchtet, doch die Unsicherheit belastet die Marktstimmung erheblich.

Nicht nur Bitcoin und Ether, sondern auch andere große Kryptowährungen erlebten scharfe Rückgänge. Ether (ETH) fiel um 4,5% und erreichte ein Tief von 3.146 US-Dollar während eines abrupten Ausverkaufs am 4. Juli um 4:00 Uhr. Binance Coin (BNB) sank um 6%, von 573 auf 539 US-Dollar. Solana (SOL) verzeichnete einen drastischen Rückgang von 10,3% und fiel von einem Wochenhoch von 154 auf 136 US-Dollar. Umso interessanter, dass scheinbar ICOs, also Krypto-Vorverkäufe, derzeit trotzdem im Trend liegen. Pepe Unchained hat innerhalb von nur wenigen Tagen schon über 2,2 Millionen Dollar eingesammelt - scheinbar bringen Konzepte wie dieses Vertrauen in die Anlegerschaft. Immerhin möchte der Coin nichts Geringeres, als seine eigene Layer-2-Blockchain aufzubauen.

"Buy the Dip" Rufe werden lauter

Trotz der Marktturbulenzen gibt es einen bemerkenswerten Anstieg der Aktivität in den sozialen Medien rund um den Ausdruck "buy the dip". Laut der Krypto-Forschungsfirma Santiment haben sich die Erwähnungen dieses Ausdrucks auf Plattformen wie Reddit, X, 4Chan und Bitcoin Talk verdoppelt. Santiment bemerkte, "die Menge zeigt Anzeichen dafür, dies als Kaufgelegenheit zu sehen", warnte jedoch zur Vorsicht und empfahl, den optimalen Kaufzeitpunkt abzuwarten, wenn die Begeisterung abklingt.

Aktuell wird Bitcoin bei 58.900 US-Dollar gehandelt, seinem niedrigsten Stand seit dem 3. Mai. Die Marktstimmung, gemessen am Crypto Fear and Greed Index, befindet sich im "Fear"-Bereich mit einem Wert von 44 von 100. Dieser Index erreichte am 25. Juni ein 18-Monats-Tief von 31 und schwankt seither zwischen 30 und 53.

Nach dem Hoch im März nun das Tief, Quelle: www.coinmarketcap.com

NatalieKrypto, eine beliebte Kryptoanalystin, hat in ihrem neuesten Video den aktuellen Krypto-Crash unter die Lupe genommen. Sie erklärt, dass der Markt mal wieder die untere Grenze seiner Range testet, und viele sich fragen, ob wir überhaupt noch in einem Bullenmarkt sind.

Laut Natalie ist der aktuelle Abwärtstrend völlig normal in einem Marktzyklus. Bitcoin hat seit seinem Tief im November 2022 immer wieder größere Rückschläge erlebt, trotzdem ging es insgesamt aufwärts. Solche Korrekturen von 20 bis 25% sind nichts Neues, und auch in früheren Bullenmärkten gab es Rücksetzer von bis zu 40%. Scheinbar gibt es doch noch Hoffnung auf einen weiteren Aufwärtstrend.

Sie weist darauf hin, dass das Interesse am Kryptomarkt momentan ziemlich niedrig ist. Google Trends und YouTube-Views zeigen, dass viele Leute das Interesse verloren haben. Natalie sieht das jedoch als positives Zeichen: Oft kehrt der Markt gerade dann zurück, wenn die Stimmung am Tiefpunkt ist.

Ein weiterer Punkt in ihrer Analyse ist die geschlossene CME-Gap, die sich wie ein Magnet auf den Bitcoin-Preis auswirkt. Besonders optimistisch ist Natalie wegen eines bevorstehenden positiven Katalysators: Die Rückzahlungen von FTX, die viel Cash zurück in den Kryptomarkt bringen könnten. Zusammen mit dem neuen Ether ETF, der bald kommt, sieht sie langfristig positive Zeichen am Horizont. Trotz der aktuellen Turbulenzen rät sie, die Rücksetzer als Kaufgelegenheit zu nutzen und langfristig am Ball zu bleiben.

Pepe Unchained trotzt der Marktvolatilität

Trotz der aktuellen Marktvolatilität zeigt Pepe Unchained bemerkenswerte Stärke. Innerhalb der ersten Woche seines ICOs konnte das Projekt bereits über 1 Million Dollar einsammeln und hat seitdem die 2,2 Millionen Dollar Marke überschritten. Dieses Interesse ist besonders beachtlich in einer Phase, in der viele andere Kryptowährungen rote Zahlen schreiben.

Pepe Unchained Presale, Quelle: https://pepeunchained.com/dehome

Pepe Unchained, eine Layer-2-Blockchain, bietet nicht nur hohe Geschwindigkeit und niedrige Transaktionskosten, sondern auch die Möglichkeit, in dieser Phase Buchgewinne zu erzielen. Diese Gewinne entstehen durch die steigenden ICO-Preise, die Investoren bei Markteinführung realisieren können. Dies bedeutet, dass die Investoren die fallenden Marktpreise am restlichen Markt umgehen und stattdessen von den Preissteigerungen des ICOs profitieren können.

Der innovative Ansatz von Pepe Unchained, der die Vorteile einer Layer-2-Blockchain nutzt, zieht viele Anleger an. Die Plattform ermöglicht schnellere und kostengünstigere Transaktionen im Vergleich zu traditionellen Layer-1-Lösungen, was das Vertrauen in das Projekt weiter stärkt. Mit soliden Plänen, eine eigene Layer-2-Blockchain aufzubauen, und der positiven Resonanz auf den ICO, könnte Pepe Unchained nach seinem Launch schnell an Wert gewinnen.

