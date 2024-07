Nach einem Kursplus von 1% am Dienstag konnte sich die Aktie von Meta Platforms auch gestern (+0,1%) über der 500-Dollar-Marke behaupten. Rückblick: Die Papiere von Meta Platforms haben die im Mai (+8,5%) gestartete Erholung im Juni fortgesetzt und unter dem Strich weitere 8% an Wert gewonnen. In der Spitze stiegen die Notierungen am vergangenen Donnerstag ...

