Die Ernennung steht im Einklang mit der kürzlich erfolgten strategischen Neuausrichtung des Unternehmens auf die Behandlung genetischer Erkrankungen des ZNS ohne Gentherapie

GENF, July 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Release Therapeutics ("Release Tx" oder "das Unternehmen"), ein in Privatbesitz befindliches Schweizer BioMedTech-Unternehmen, gab heute die Ernennung von Thomas Mehrling, MD, PhD, zum CEO bekannt. Die Ernennung folgt auf die jüngste strategische Neuausrichtung von Release Tx (ehemals "MaxiVax") auf die Behandlung genetischer Erkrankungen des Zentralnervensystems (ZNS) mit einer erstklassigen Zellmakroverkapselungstechnologie als Alternative zur Gentherapie.1



Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in multinationalen Pharmaunternehmen, darunter Takeda, Mundipharma International und Hoffmann-La Roche, ist Dr. Mehrling ein Experte für die Entwicklung neuartiger onkologischer Wirkstoffe von der Laborbank bis zur klinischen Anwendung. Während seiner Tätigkeit bei Mundipharma International (2003-2013) leitete er die klinische Entwicklung, Zulassung und Markteinführung von zwei bedeutenden Produkten in Europa, Depocyte® und Levact® (Ribomustin® und Treanda®). Dr. Mehrling promovierte in Pharmakologie an der Universität Frankfurt, wo er 13 Jahre lang an Forschungsprojekten in den Bereichen Kardiologie und Onkologie arbeitete.

Release Tx entwickelt eine patentrechtlich geschützte Technologie, die hochwirksame therapeutische Proteine über die Blut-Hirn-Schranke (BHS) hinaus für die Langzeitbehandlung von ZNS-Erkrankungen transportieren kann. Diese Technologie besteht aus einem implantierbaren Makroverkapselungsgerät und einer menschlichen Myoblasten-Zelllinie, die genetisch modifiziert werden kann, um verschiedene Proteine zu produzieren. Sie ist die erste ihrer Art, die für die Makroverkapselung von Zellen beim Menschen entwickelt wurde.2 Das Hauptprogramm von Release Tx konzentriert sich auf die Behandlung der Metachromatischen Leukodystrophie (MLD), einer seltenen genetischen Erkrankung des ZNS, die typischerweise bei jungen Kindern auftritt.

Die Vorstandsvorsitzende von Release Tx, Ksenija Pavletic, dazu: "Wir freuen uns sehr, dass Dr. Mehrling an Bord ist, um Release Therapeutics auf seiner neuen Mission zu führen. Die bemerkenswerten Fortschritte, die wir mit unserer Technologie erzielt haben, bieten nun erhebliche Vorteile gegenüber der Gentherapie zur Behandlung von ZNS-Erkrankungen und geben Patienten und ihren Familien auf der ganzen Welt Hoffnung."

Thomas Mehrling, MD, PhD, sagte: "Die Technologie von Release Therapeutics ist ein entscheidender Schritt, um therapeutische Proteine dorthin zu bringen, wo sie am dringendsten benötigt werden. Ich freue mich darauf, das Unternehmen seinem Ziel ein gutes Stück näher zu bringen."

Referenzen





Über Release Therapeutics

Release Therapeutics mit Hauptsitz in Genf, Schweiz, ist ein privates BioMedTech-Unternehmen, das die erste Technologie zur Makroverkapselung von Zellen entwickelt hat, um potente therapeutische Proteine über die Blut-Hirn-Schranke des Menschen hinweg zu transportieren. Die firmeneigene Technologie kombiniert ein implantierbares Makroverkapselungsgerät mit einer immortalisierten Myoblasten-Zelllinie, die eine Vielzahl von Proteinen langfristig an das zentrale Nervensystem abgeben kann. Release Therapeutics ist ein innovatives Unternehmen an der Schnittstelle zwischen Biotechnologie und Medizintechnik, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, genetisch bedingte Erkrankungen des zentralen Nervensystems ohne Gentherapie zu behandeln. Das führende Programm des Unternehmens befindet sich in der präklinischen Entwicklung zur Behandlung der Metachromatischen Leukodystrophie (MLD), einer seltenen genetischen Erkrankung, die zu einem fortschreitenden Verlust von Myelin führt und typischerweise junge Kinder betrifft.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: https://www.release-tx.com/

Kontakte

Release Therapeutics SA

contact@release-tx.com

Manage Mind Greece (für Release Therapeutics)

Jessica Kourniaktis

Telefon: (+30)6932254679

E-Mail: jkourniakti@managemind.ch